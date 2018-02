El mal servicio al turismo

lunes 12 de febrero de 2018 - 12:13 a.m.

Uno de los principales retos que tiene el país es tratar bien al turista

PANAMÁ

Gustavo Him, el administrador de la Autoridad de Turismo en Panamá, hace un llamado a todos los actores del sector turismo, así como a la población en general, a tratar bien a los turistas que representan una fuente de ingreso al país.

¿Carnavalea?

Por supuesto

¿Mojadera y todo?

No, ya no, antes cuando estaba en condiciones sí.

¿Ya se siente viejo?

Tú sabes que cuando la música se pone dura es una señal de que están cambiando las cosas.

¿En dónde le gustaba carnavalear?

Estuve muchos años en Las Tablas, en Penonomé, también estoy en la organización de los carnavales.

¿Qué esperan este carnaval?

Obviamente diversión, que es lo que esperan los panameños, pero también la parte económica en el interior que deja mucho dinero para las personas que esperan por todo el año los carnavales que es como la zafra de los panameños. Esto en todas las áreas, gastronomía, los artesanos que trabajan, las tunas, los proveedores. Estamos hablando de más de $300 millones que se distribuyen en carnaval y que la gente no ve esa parte, sino la gozadera.

¿Con cuántas tunas se va a quedar Las Tablas?

Bueno debieran ser dos para seguir la tradición pero se debe de tomar una decisión por parte de los organizadores si van a haber tres calles, porque entonces debiera ser la calle del centro, siempre hay una de abajo, una de arriba y por lo tanto una del centro. Yo preferiría que fueran dos para seguir las tradiciones pero eso es algo de los organizadores. Económicamente los esfuerzos se diluyen más a que si fueran dos Tunas por los patrocinios, pero hay pasión y cuando hay pasión se pueden hacer las cosas. Entiendo que el Alcalde ya hizo un Decreto para que el próximo año tengan que resolverlo, es un problema que debían haber resuelto desde el principio, además todos son tableños y se conocen por lo que deberían resolverlo más rápido. Este pueblo, a pesar de ser tan chiquito genera bastante plata por los carnavales y por el desfile de las mil polleras.

¿En la city qué va haber?

Estamos estábamos tratando de hacer un carnaval estilo Las Tablas pero luego me dijo un amigo que estábamos perdiendo tiempo, mejor era hacer otro estilo y nos dio éxito. Reúne a más de 800 mil personas de todas las edades que no tienen opción de salir al interior. Cada vez se ha ido mejorando y ha atraído turistas nacionales e internacionales que son los que estamos buscando para elevar la ocupación hotelera.

¿Sigue de socio con el presidente en la estación de radio?

Sí, el Grupo Mix.

¿Cuántos visitantes esperamos de afuera en estas fiestas?

Estamos esperando como a 40 mil que vienen a visitarnos que se ubican en el interior. En los últimos años hay un tendencia de ver a los turistas en la ciudad y para ellos también hay actividades importantes y planes de entretenimiento.

Las tarifas aéreas siguen sumamente elevadas, al menos para salir de Panamá, y no se ha permitido la entrada de vuelos de bajo costo, ¿por qué?

Ir a Europa o venir de Europa a Panamá a veces es más barato que viajar en Centro América.

¿Qué está haciendo el Ministerio con respecto a la atención? ha sido un punto muy recurrente en el tema...

Puede ser que no sea visible pero estamos capacitando a la gente en el aeropuerto, con los choferes, con los guías y tenemos una campaña de promoción al turismo interno. Pero hay un problema en ese campo. El rechazo al extranjero se ha ido incrementando por el tema de la migración y la competencia de trabajo, pero estamos mezclando una cosa con la otra. Algo fundamental es el servicio al turista y es lo que marca más en nuestras encuestas, más que la seguridad incluso.

Si usted ha dicho que ha capacitado al personal, pero sigue marcando esto en las encuestas, algo está haciendo mal...

Si, definitivamente, la comunicación entre todos los jugadores no está funcionando. La ATP sola no puede, ni tampoco los operadores de turismo, etc, hay que coordinarnos. Hicimos el congreso de Conatur y sentamos a todos, pero a veces las cosas solo quedan en habla, hay que hacer una fuerza en conjunto para trabajar. El servicio es capacitación y trabajar en equipo, el destino es lo mismo, en Panamá se pueden hacer mil cosas. Pero cuando llega el turista no tiene estas oportunidades a la mano.

Cómo que tenemos que, si ya tienen cuatro años en el cargo...

Bueno poco a poco hemos ido reuniéndonos y empujando. Nosotros no hemos parado, pero el tema principal es que tenemos que jalar todos la carreta para el mismo lugar.

¿Cuánto gasta cada pasajero?

Ciento ochenta dólares por gasto diario en promedio hasta el año pasado.