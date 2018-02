'Sería ilegal recluir a expresidente Martinelli en celda de Senafront', Camacho

viernes 23 de febrero de 2018 - 6:06 p.m.

Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente, Ricardo Martinelli, volvió a denunciar al presidente Juan Carlos Varela, de querer aislar al exmandatario en una celda que le ha acondicionado en el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) si en dado caso se le extradite a Panamá.

"Si el expresidente es extraditado a Panamá o vuelve voluntariamente, hay que tomar en cuenta que lo primer que hay que determinar, es si se mantiene la orden de detención, porque se supone que una vez llegue al país, la detención se cae, porque fue motivada solamente porque no fue a la audiencia a la que había sido citado. Siendo esto así, tendrían que llevarlo ante el juez y liberarlo, pero vemos poco probable que eso pase, el hecho que se esté preparando una celda especial en Senafront (para Martinelli) te dice que ya aquí hay una decisión tomada por encima de lo que es la ley”, declaró Camacho.

Al ser consultado sobre la posibilidad de un regreso voluntario del ex gobernante, Camacho aclaró que éste, no ha tomado una decisión en firme y cualquier comentario que diga lo contrario “son impresiones que no se ajustan a la realidad, el tema de Martinelli es un asunto que en materia de comunicación manejamos con seriedad, porque cuando haya una decisión se harán las comunicaciones correspondientes, pero esas decisiones las toma Ricardo Martinelli Berrocal”, remarcó.

Por otro lado, resaltó que el equipo legal del ex gobernante no ha hecho apelación alguna en Atlanta, ya que lo único que existe allí es el tema de la fianza; es decir, que la apelación a la decisión de la juez Marcia Cooke de mantener al expresidente Martinelli como una figura extraditable no se ha presentado.

También destacó el trabajo que ha hecho el equipo legal del ex presidente Martinelli, ya que la gran mayoría de los casos que se le han pretendido abrir al ex mandatario, por razones políticas, han sido cerrados por la propia Corte Suprema de Justicia panameña y considera que los que aún están en proceso, correrán igual suerte por falta de fundamento, concluyó Camacho.