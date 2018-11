‘Seré el único diputado que ande en Metro'

domingo 18 de noviembre de 2018 - 12:13 a.m.

Freddy Pitti, de 26 años, aspira a una curul por el circuito 8-7. Dice que, de ganar, se quitará todos los privilegios

ENTREVISTA

Según Freddy Pitti, quien aspira a una curul del circuito 8-7 por la libre postulación, de ganar en las elecciones generales de 2019, lo primero que hará al llegar al Palacio Legislativo será presentar un paquete de modificaciones al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, el cual piensa que tiene ‘muchos excesos y abusos los cuales permiten a los diputados hacer lo que mejor les parece con el dinero de todos nosotros y sin que nada les ocurra'.

Miembro fundador de la agrupación ‘Juntos Decidimos', y quien militó por un tiempo en el Partido Revolucionario Democrático (PRD), advirtió que renunció al colectivo porque quienes dirigían la juventud perredista estaban más interesados en ‘festejar'.

‘Me mantuve tres años ahí tratando de impulsar ideas y proyectos. Lamentablemente, me encontré con un muro donde las personas que estaban ahí, por mucho tiempo, te impedían poder surgir dentro del partido, te ponían obstáculos, preferían impulsar iniciativas que involucraban fiestas, cervezas pero no tomaban en cuenta ideas que eran para trabajar por el país. Pareciera que la manera de ellos, para captar el voto joven, era las fiestas y esta no es la manera correcta. He podido avanzar mejor afuera que dentro del partido', manifestó el joven político.

Pitti se ha visto en fuego cruzado en varias ocasiones con el diputado y presidente del panameñismo, José Luis ‘Popi' Varela, a quien manifiesta que no le teme, pues no tiene ningún guardado que este pueda sacarle en su contra en el futuro. El joven de 26 años puntualizó que en alguna ocasión Varela lo amenazó al decirle que ‘en las redes sociales que me iba a arrepentir, que le iba a pedir perdón al país. Lo enfrenté y no ha vuelto a meterse conmigo'.

Dice que la campaña de la no reelección se la apropiaron un grupo de independientes para utilizarla como catapulta.

‘La campaña de la No Reelección debe ser de los ciudadanos. Los candidatos debemos mantenernos lejos de esta cruzada para no crear la percepción de que lo estamos agarrando como catapulta. Yo critiqué esto porque, como he dicho, es una campaña que no tiene dueño, un líder. Eso es una campaña de cualquier ciudadano', dijo.

¿Porqué diputado y no representante?

El representante tiene una labor un poco más directa con la comunidad, a mi me gusta más el trabajo intelectual, de revisar leyes desfasadas, sentarme a ver derechos comparados a ver cómo se hacen las cosas en otros lugares del mundo, entonces, me siento más identificado con el trabajo de diputado.

Un joven de apenas 26 años piensa enfrentarse a veteranos como ‘Chello' Gálvez, ¿no te da miedo él y los otros que llevan años reeligiéndose?

Hay una conyuntura que se está dando ahora, que la figura de ser joven y político te da una ventaja cuando en otro momento no era así. Esto me da fuerzas para enfrentar a los politiqueros que están acostumbrados a hacer las cosas erróneas y demostrarle que se puede hacer lo correcto.

¿Está de acuerdo con el matrimonio igualitario? Si, no, tal vez.

Sí.

¿Cree que las personas que son creyentes (católica o evangélica) deben ser electas para gobernar? Si, no, tal vez.

No.

¿Formar parte de la agrupación ‘Juntos Decidimos' puede servirte como campaña para tus planes políticos? Si, no, tal vez.

No.

¿Cómo califica la gestión de Ana Matilde Gomez en la Asamblea? Excelente, regular, pobre.

Regular.

¿Denunciaría al presidente Juan Carlos Varela o a su hermano ‘Popi' si descubre que ‘pinchó' su teléfono. Si, no, tal vez.

Sí, sin dudarlo.

Cómo presidente, prefiere a Cortizo, Blandón, Roux, Saúl Méndez, Dimitri Flores.

‘Nito' Cortizo

¿Todavía hay fricciones entre el representante de Bella Vista, Ricardo Domínguez, y usted? Si, no, tal vez.

Tal vez.

Y como alcalde a ¿quién ve ganar al ‘Tanque de gas', ‘Beby' Valderrama, Ricardo Martinelli?

Lamentablemente, al ‘Tanque de gas', a José Luis Fábrega.

Hay quienes dicen que los diputados tienen muchos privilegios y emolumentos. ¿De ser electo diputado, ¿cuál se quitaría? Planillas, dietas, fuero parlamentario para ser investigado?

Todas las anteriores sin dudar.

Me cuentan que no tiene carro. De ser electo diputado usted ¿dejaría de andar en metro y se compraría un carro? ¿o continuaría utilizando el Metro, Uber y buses?

La última opción.

¿Cómo califica la gestión del alcalde Blandón? Maravillosa, buena, mala, la peor de todas.

Buena, siendo objetivo y, pese a que tengo diferencias con él, siento que hace el trabajo de un alcalde. Anteriormente, veíamos alcaldes haciendo cosas contrarias.