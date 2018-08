‘Seré el presidente de este país', afirma Mulino

jueves 9 de agosto de 2018 - 12:13 a.m.

El exministro dijo que tiene los votos duros de CD y que ganará

CAMPAÑA

Bajo la convicción de que ‘creo firmemente que seré el próximo presidente de este país', el precandidato José Raúl Mulino manifestó que se encuentra seguro de su triunfo, el próximo domingo 12 de agosto, en las primarias internas de Cambio Democrático (CD).

Mulino, quien se enfrenta a su contrincante más fuerte, Rómulo Roux, asegura que no le resta fuerza el que este último tenga el apoyo de los diputados y no él.

‘El domingo veremos. Votan las bases y yo estoy apelando a ellos, aquí es mover los votos el domingo, los que van a decidir quién gane, no creo que los diputados son las personas mejores vistas en los sectores', manifestó.

El exministro de Seguridad en el Gobierno anterior, manifestó que no cree que sea campaña sucia, la forma a la que se refiere a Roux en las redes sociales.

‘¿Él no es el sobrino de Varela pues? ¿No es un traidor? La verdad no puede ofender. Campaña sucia es si yo te invento algo, es por ejemplo si te digo que estás metido en el escándalo de Odebrecht y no es así. Yo no me escudo con cuentas falsas, yo lo que tenga que decir lo digo en persona, no tengo vocero que hable por mi, no esquivo pregunta', afirmó.

Advirtió que no tiene problemas con los diputados que apoya a Roux, ‘no soy enemigo de ellos, tengo un discurso fuerte de oposición, por que yo sí lo soy, esto es una contienda no la Teletón 20-30, es el poder político el que está en juego'.

Mulino expresó que si este domingo gana Roux, él no lo apoyará en las elecciones generales. ‘No lo apoyo a él, yo no creo en él. No podría recomendarle a este país semejante entuerto. Me quedo en Cambio Democrático, pero no lo apoyaré'.

Agregó que sus seguidores son los votos duros ‘el que quiera seguir en ese barco a perder el otro año que siga, pero eso no gana'.

Por otro lado, sostuvo que de ganar en las primarias, ‘la persona que va hacer su vicepresidente tendrá claro quién es el que manda y cuál es su rol, no quiero copresidente conmigo. Tenemos que compartir ideas, no voy a comprar pleito'.

ELECCIONES

12

de agosto serán las elecciones a presidente de Cambio Democrático.