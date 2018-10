Según Marta Linares, en 14 horas consiguieron 13 mil firmas para 'El Loco'

Equipo de apoyo presentó los primeros libros ante el Tribunal Electoral

El diputado Sergio 'Chello' Gálvez, junto a la exprimera dama Marta Linares, se presentó ante el Tribunal Electoral (TE) para entregar los primeros libros de firmas para lograr la postulación a la alcaldía capitalina del expresidente Ricardo Martinelli.

Gálvez, quien será el vicealcalde de 'El Loco', denunció que el TE está descartando grandes cantidades de firmas, por ello estará celoso del proceso. "

Según el chorrillero, hace tres semana pasada llevó 4,000 firmas al TE y de esa cifra le descartaron 1,400 firmas.

"Que no pase en el caso de Ricardo Martinelli, hemos sido reiterativos ( a los recolectores de firmas) que se pongan sus dos nombres y firmas. Hay que entender que a veces no hay la estructura, pero no significa que la persona no haya firmado", manifestó.

Por su parte, la esposa de Martinelli, expresó que en 14 horas consiguieron reunir 13 mil firmas, aún hay 400 libros en la calle y que cada semana estarán entregándolos ante el TE.

A Gálvez y a Linares les acompañó Luis Eduardo Camacho, Mayin Correa, entre otros amigos más del exmandatario.