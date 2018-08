Sarasqueta pidió préstamo para costear su candidatura

domingo 12 de agosto de 2018 - 8:48 a.m.

El candidato criticó los cambios de mesas que hicieron en algunos puntos del país

Rodrigo Sarasqueta a su llegada a la escuela Panamá School, donde ejercería su derecho al voto, aseguró que tuvo que pedir un préstamo para pagar su candidatura en las primarias de Cambio Democrático (CD) "soy el candidato de los barrios populares, no tengo vallas por que no tengo dinero, no podemos andar gastando plata en esto cuando hay tantos niños muriendo".



"Todo esto que se ha hecho es un trabajo personal de mis fondos sin donantes de campaña", añadió.

El precandidato aseguró que del partido nadie le ha dado ningún dinero, "tuve que pedir un prestamos persona, ni un centavo me han dado, por que no puedo llegar al poder pidiendo favores por que luego tengo que pagar el favor con notarias y embajadas".

Criticó los cambios de mesas que hicieron en algunos puntos del país. "Esto lo hicieron para desinformar, esto lo hizo el candidato de la oligarquía, el único que tuvo muchas entrevistas matutina, a mi ningún medio me entrevistó en la mañana para ponerme en desventaja. Estos cambios en las mesas me ha perjudicado", aseguró.