Santas Race, una carrera en Panamá llena de color en la que nadie tiene apuro

Los competidores, muchos con sus mascotas, convirtieron en un divertido cuento de navidad a la Ciudad del Saber, en las riberas del canal de Panamá, el emporio que aglutina a sedes de organismos mundiales y de grandes transnacionales.



Por donde miraras este domingo allí se vivía una historia de navidad diferente, y en cualquier momento tenías a un Papá Noel, junto a sus renos a tu lado, deseándote 'feliz Navidad' acompañado de un jo, jo, jo..., para perderse luego en la multitud multicolor.



Fueron cinco kilómetros los que se debían recorrer, pero nadie tenía el apuro de llegar primero, sino de hacer el trayecto y dar gracias por todo lo que ha pasado en este 2018, culminar su calendario de carreras y hasta de homenajear a su mascota.



Es el caso del perro labrador Bono, quien con 13 años era llevado por su dueños Ramón Ferrer y Yael Pitty en una carretilla, como un agradecimiento y homenaje por sus años de compañía.



Al final Bono se llevó su premio, como el mejor perro de la carrera.



Ya son siete años de la "Santas Race", comentó el organizador del evento, el maratonista español Fernando Revuelta, que lo hace en apoyo a la organización Make a Wish Panamá.



Todo lo recaudado en la carrera "es para la fundación Make a Whish Panamá, una organización que concede deseos a niños con en enfermedades amenazantes, es decir que se une un poco lo social con lo deportivo", apuntó.



Este 2018 se agotaron las inscripciones, y Revuelta espera que la carrera se haga una tradición y crezca mucho más cada año.



"Eventos de carreras en Panamá hay muchos, cada fin de semana hay, pero quisimos hacer algo diferente, algo que vinieran los corredores pero también sus familias, amigos, gente de su trabajo, que en su vida no hacen nada de ejercicio físico y que en está época navideña lo hicieran", dijo Revuelta.



En la carrera se podía apreciar tutus de ballet de varios colores, gorros de Papá Noel en todos los colores y formas, los pinos de navidad, los superhéroes y emoticones, todos ellos ponían ese color a una mañana donde se respiraba navidad, hermandad, paz y armonía.



"Es un evento de convivencia, me parece extraordinario en estos tiempos donde hay mucha violencia e inseguridad en el país. Es una iniciativa maravillosa", dijo a Efe María Rosalba Francechi.



Para los niños fue una verdadera película de navidad porque hubo muchos santas, renos, la familia Grinch, mamá santa y hasta una galleta de jengibre.



José Alberto Chang, quien compite todo el año en diversas carreras, dijo que el evento fue "excelente para finalizar el año" y "es una carrera que no sales pensando en tus registros, menos ganarla, solo a disfrutarla".



Tampoco hubo impedimentos. Los atletas de "Amputados Panamá", corredores que con una sola pierna y en muletas, terminaron el trayecto.



"Llevo varios años participando en la carrera y en verdad uno comparte en familia, amigos. Lo importante hoy es compartir y pasarla bien", comentó Luis Espinoza, quien forma parte del equipo.



Al cierre de la carrera se repartieron algunos premios, se bailó, a pesar del esfuerzo físico y se compartió entre todos los asistentes quienes de hoy a nueve días, estarán en sus casas celebrando una feliz Navidad junto sus seres queridos.