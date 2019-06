Sánchez Moró quiere trabajar su última quincena

‘La alcaldesa encargada podría incurrir en desacato', Araúz

Nuevos nubarrones se forman sobre el Consejo Municipal de Arraiján, luego que el pasado 17 de junio, su presidenta, Marquelda Rodríguez, enviara una nota a la encargada de esa municipalidad.

En la misiva, Rodríguez advierte a Militza Palma que ella, ‘en su calidad de presidenta del Concejo, no ha firmado la Resolución 93, del 15 de mayo de 2019, proferida por la Comisión de Mesa del Consejo Municipal de Arraiján, por lo tanto esta no tiene validez alguna, toda vez que carece de la rúbrica de la administradora de esa corporación'.

No hubo sesión

El lunes, el alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez Moró, se presentó a la sede de la Policía Nacional de ese distrito, con el fin de notificar al ente de seguridad que ya sus vacaciones concluyeron.

Ayer martes, la sesión ordinaria que debía llevarse a cabo no se realizó por falta de quórum.

Sin embargo, Sánchez Moró intentó infructuosamente tomar posesión del cargo, luego de estar cuatro meses de vacaciones, pero no pudo porque no hubo sesión del Concejo.

Sánchez Moró designó a uno de sus abogados y a un policía para que entregaran un documento a la encargada del municipio, Militza Palma.

El documento firmado por Rodríguez y la secretaria del Concejo, decía que esta era una resolución aprobada y firmada por los ocho concejales durante la sesión ordinaria celebrada ayer martes y que el periodo de vacaciones de Sánchez Moró había terminado y debía tomar posesión.

Palma, vicealcaldesa y alcaldesa encargada, no aceptó lo establecido en dicho documento e informó que ‘Sánchez Moró está de vacaciones proporcionales y para que él entre debe debatirlo primero el Concejo'.

Juan Carlos Araúz, apoderado legal de Sánchez Moró, aseguró que la encargada del municipio, debe abandonar el despacho y el alcalde, tomar posesión de dicho despacho porque sus vacaciones ya terminaron.

A mí no me ha llegado al despacho ningún oficio que diga que tengo que retirarme para que él entre. Eso debe ser debatido en el Concejo y aprobado, por lo menos, con 5 votos o mayoría y hasta hoy solo asistieron 4 concejales, por lo que no había quórum'.