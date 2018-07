Samir Gozaine no ira a la reelección en David - Chiriquí

viernes 13 de julio de 2018 - 8:25 p.m.

Insta al pueblo a reclamar por aumento de Luz

DAVID. El Diputado Chiricano y Perredista Samir Gozaine, del circuito 4-1 de David, dio a conocer que no correrá para una reelección en las próximas elecciones del año 2019.

Según el diputado, realizó un recorrido en todo el país y en la provincia Chiricana y la ciudadanía critica las acciones de los órganos de justicia y la Asamblea Nacional por la falta de valores y por su gestión

“Hace seis años que yo inicie este recorrido político, yo critique la reelección, yo adverse a la reelección y si en aquel momento la reelección era mala, ahora no puede ser buena, por eso he tomado la decisión con mi familia y mi equipo, de no participar en las próximas elecciones y proponer figuras nuevas; el camino está abierto para que gente nueva participe en política y vamos a apoyar a gente honesta, que continúen ese legado que estamos dejando en la asamblea, proponiendo leyes y haciendo las cosas correctamente.

No nos alejamos de la vida política, seguiremos caminando para fortalecer a nuestro partido con valores y con la moral en alto, con gente decente y que hagamos el trabajo para todos los panameños con honestidad, que es lo que el pueblo reclama”, dijo Gozaine.

La ciudadanía habla claramente del “No a la Relección”, “no a la corrupción”, cosas que según Samir es muy importante.

Añadió que cuando se habla de la Asamblea, no excluyen a los buenos de los malos, sino todos por igual, situación que entiende porque es un cuerpo colegiado, pero agregó que eso le duele a él y su familia, por estas descalificaciones que se dan.

Según el diputado perredista, la principal causa del porqué no va a la reelección, es porque debe practicar lo que predicó y si ayer adversó la reelección, mal puede ahora buscar la reelección.

Samir Gozaine manifestó que hay buenos candidatos por su partido para las próximas elecciones, añadió que no va a correr por ningún puesto de elección, pero dijo apoyará a Nito Cortizo para Presidente.

“Estoy satisfecho con mi labor, nos vamos con la frente en alto, reconocemos que hay mucho que cambiar dentro de la propia institución, muchos señalamientos también son ganados; pero el Gobierno Nacional tiene que dejar de presionar a este órgano del estado, igual que al órgano de justicia, en el cual hay una gran desconfianza” expreso Gozaine.

Sobre el aumento de la energía eléctrica, el diputado del circuito 4-1 insto al pueblo a levantarse para reclamar sus derechos, porque de lo contrario el Gobierno meterá ese aumento.

“La asamblea citó a los encargados de este aumento, para hacerle los cuestionamientos, lamentablemente no podemos destituir a ningún mal funcionario, yo presente un proyecto de responsabilidad solidaria, que todo funcionario que comprometa al Estado en gastos, ese funcionario tendría una responsabilidad en ese gasto, lamentablemente no se pasó, pero el día lunes lo presentaremos nuevamente, para que esos funcionarios que comprometan al estado por sus malas acciones, también sepan que van a tener que resarcir con sus recursos esos gastos que hoy el pueblo panameño está condenado a pagar” expreso Samir Gozaine.