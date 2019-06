Saint Malo irá a Harvard a dar clases y explicará su experiencia en el Gobierno

La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, cuyo período constitucional culminará el próximo 1 de julio, impartirá unas clases en la Universidad de Harvard en las que explicará su experiencia de gobierno y buscará fomentar en los estudiantes el interés por el servicio público.

"Lo que me ha solicitado la universidad (...) es hacer un poco de mentoría con los estudiantes que se me asignen. Este programa, me explican, busca fomentar en los estudiantes el interés por el servicio público", comentó De Saint Malo a Efe.

La vicepresidenta y canciller saliente dijo sentirse complacida por la invitación que ha recibido de la escuela Kennedy de Harvard para impartir las clases durante el próximo semestre y cubrir temas que ella misma deberá seleccionar, siempre "vinculados a asuntos actuales".

En ese sentido, dijo que considera ineludibles los temas de Venezuela y Nicaragua, dos países sumidos en prolongados conflictos políticos y sociales, así como la crisis migratoria, entre otros.

El director del Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard, Mark D. Gearan, expresó a Efe en una declaración escrita que De Saint Malo "comparte la misión del Instituto de inspirar a la próxima generación de servidores públicos".

La vicepresidenta y canciller estará como miembro residente en el Instituto de Política, y los "estudiantes están ansiosos por aprender de su rol de liderazgo", añadió Gearan.

De Saint Malo valoró que la academia es un "espacio ideal para cuando uno sale de la cosa pública", porque le permitirá "conectarse con estudiantes, (y) poder reflexionar sobre la experiencia" de ejercer el poder.

"Creo que es una oportunidad única, muy bonita, que me llena de ilusión" expresó De Saint Malo, que es la única latinoamericana invitada a impartir clases en el semestre correspondiente.

Sobre lo vivido como vicepresidenta y canciller de Panamá entre 2014 y 2019, De Saint Malo afirmó que ha sido "un honor y una enorme responsabilidad".

"Me voy con el absoluto convencimiento del deber cumplido (...) los retos son tantos ... siento que el avance ha sido claro y definitivo, pero faltan muchas cosas" por hacer en Panamá, añadió.