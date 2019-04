De Saint Malo: "No creía en las cuotas de género, ahora soy una convencida"

De Saint Malo (Panamá, 1968) cuenta con una larga experiencia en política nacional, pero también internacional (trabajó 15 años en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD) y desde ese aprendizaje pide una igualdad real para mujeres y hombres.



Tras participar en una charla sobre este asunto en la Secretaría General Iberoamericana (Segib) en Madrid, la también canciller panameña señala que pese a que en su país "hace muchos años que las universidades gradúan más mujeres que hombres", el mercado laboral aún no sigue esa senda.



"Cuando empiezas a observar la participación en el mercado laboral a nivel de posiciones, de mayor mando de toma de decisión, ahí empieza a disminuir la participación de las mujeres y eso se ve reflejado cuando miras el tema de igual salario por igual valor, no podemos decir que tenemos igualdad salarial en Panamá", reflexiona.



Por ello, justifica la decisión de su país de establecer por ley que el 30% de los puestos de las juntas directivas de las empresas del Estado estén ocupados por mujeres y asegura que cuando las empresas "empiezan a plantearse la obligatoriedad de incluir a la mitad de la población" ven "oportunidades que antes no veían".



"Una vez teniendo a las mujeres en la directiva van a darse cuenta de la realidad, que una mujer en la toma de decisión es beneficioso para la empresa, promueve crecimiento de ingresos, de igual forma que contribuyen al PIB de un país, a la superación de la pobreza y de las desigualdades", insiste.



En esa misma línea, subraya que se necesitan políticas que promuevan la participación de las mujeres en el ámbito político: "yo no era creyente en cuotas, hoy soy una convencida de que si no trabajamos con ellas, (la igualdad) va a demorar demasiado tiempo".



En ese sentido, asegura que también "desde lo público" hay que "tener mucha conciencia de las inequidades que aún existen" para poder generar políticas públicas que vayan cerrando esas brechas y promuevan la equidad".



De Saint Malo presta especial atención a la repartición de los cuidados y se pregunta "qué vamos a hacer para que los hombres comprendan que el tema del cuidado es su responsabilidad también".



La vicepresidenta anima a que los hombres tomen parte del cambio necesario para llegar a una igualdad real, aunque cree que las mujeres también han de darles "el espacio, los incentivos y las oportunidades" para que estos asuman responsabilidades en cuanto a los cuidados.



"Es un trabajo de todos, creo que es un trabajo de nosotras las mujeres de darles el espacio, de crear los incentivos y las oportunidades, creo que tenemos que hacer más incidencia y transmitir que esto no es un trabajo de las mujeres por las mujeres, es de la sociedad por la sociedad", afirma.



Por otro lado, subraya que no es que haya un gran porcentaje de mujeres que no trabaje sino que ese trabajo "no es remunerado", que es lo que, a su juicio, "hace la gran diferencia".



"Las mujeres sufren mucho de la informalidad, es un tema presente en las economías de América Latina, hay que ponerlo sobre la mesa, como hay que poner el hecho de que las mujeres muchas veces trabajan pero trabajan en el ámbito informal o no remunerados, así no tienen seguridad social y por ende no tienen una jubilación, es como una cadena", concluye.