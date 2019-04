Sacan a choferes por fomentar el desorden

viernes 12 de abril de 2019 - 12:01 a.m.

Los conductores del transporte alternativo quieren ser los alimentadores del Metro de Panamá

Al menos 32 personas han sido expulsadas del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo (Sicotrac), por fomentar el desorden en las calles, ya sea por regatas o porque les dan el bus a los llamados ‘pavos' para que los conduzcan.

Esto lo confirmó Tomasito López, dirigente de la agrupación, pero los defensores de los usuarios no lo creen.

‘Nosotros los hemos sancionados y los hemos sacado de esta organización, no podemos poner en cada busito un inspector o un fiscal de nosotros, pero los carros que han incumplido dentro de nuestra organización los hemos sacado de aquí y no pueden prestar el servicio aquí más, con o sin certificado de operación. El que no cumple con los reglamentos establecidos en la Autoridad de Tránsito va para afuera', resaltó.

No creen en sanciones

Luis Torres, defensor de los usuarios del transporte, manifestó que eso que se dice es mentira. ‘Nosotros no hemos visto ninguno, ni dónde, ni en qué momento lo han hecho, todavía siguen los accidentes, mandando a los usuarios para el hospital, para el cementerio y otros quedan con problemas de discapacidad'.

Además, afirmó que la música con volumen alto es peor todavía, porque ya no se les llama la atención y cobran un pasaje caro al usuario, de dos a tres dólares en la noche.

Petición de Sicotrac

Esta agrupación solicita al presidente de la República, Juan Carlos Varela, que dejen circular los buses de 15 y 16 pasajeros hasta que se inaugure la Línea 2 del Metro de Panamá.

Pero de igual forma, hoy en reunión en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) le pedirán al director, Julio González, que les facilite los permisos de las diferentes rutas internas que se utilizarán en las 16 estaciones de la Línea 2 del Metro.

‘Nosotros estamos dispuestos a trabajar, yo no estoy de acuerdo que dejemos sin trabajo a más de 300 o 400 compañeros que tenemos', preció López.

Recientemente, la ATTT anunció que iniciaría la cuarta fase del plan de formalización del transporte público. Esta va dirigida a ejercer control o fiscalización sobre el transporte informal (vehículos de 15 y 30 pasajeros) que presten el servicio.