Roux: Yo estoy concentrado en hablar con los panameños

lunes 10 de septiembre de 2018 - 2:17 p.m.

“He recorrido el país de esta forma y me he dado cuenta que hay muchas cosas que no funcionan y los panameños quieren que esto cambie”

Rómulo Roux, candidato presidencial por el opositor Cambio Democrático, visitó el corregimiento de Tocumen.

Sobre estas visitas Roux indicó “Yo estoy concentrado en hablar con los panameños, quiero saber cuáles son sus problemas reales para trabajar en una solución y darle respuesta una vez lleguemos al gobierno”.

Sostuvo que es importante estar presente con la gente, mirarlos cara a cara para poder saber lo que sienten y lo que les pasa.

Roux actual presidente del CD agregó, “He recorrido el país de esta forma y me he dado cuenta que hay muchas cosas que no funcionan y los panameños quieren que esto cambie”.

El candidato presidencial señaló que los panameños están pensando en sus problemas y no en más conflictos ni divisiones. “Agradezco a todos los que me están dando la oportunidad de conversar en sus casas con su familia y tengo que decirle que a mí nadie en esas conversaciones me está preguntando sobre cómo se sigue dividiendo el país, sobre cómo se mantiene el conflicto, los panameños no están pensando en esto”.

Indicó que ellos quieren un presidente que llegue a trabajar, que conozca sus problemas y les de soluciones que ya no haya más distracción en el conflicto y las cosas que dividen.