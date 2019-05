Roux: Varela, tú, el PRD y Cortizo le quitaron la candidatura a Martinelli

jueves 2 de mayo de 2019 - 8:07 p.m.

El candidato aseguró que las computadoras portátiles volverán para todos los estudiantes de los colegios públicos del país.

El parque de Santa Ana, fue el escenario perfecto para que el aspirante a la Presidencia, por el partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, realizará su cierre de campaña.

Roux que fue acompañado por su familia y figuras de su colectivo señaló que a diferencia a uno de sus contrincantes su evento de clausura se dio de manera tradicional sin grandes espectáculos o artistas.

En la actividad que inicio alrededor de las seis de la tarde, el candidato arremetió contra el presidente, Juan Carlos Varela, el Partido Revolucionario Democrático y su representante, Laurentino 'Nito' Cortizo, asegurando que a causa de ellos, el expresidente, Ricardo Martinelli, no podía correr por la alcaldía de la ciudad.

"Varela, tú, el PRD y Cortizo le quitaron la candidatura a Ricardo Martinelli; la economía de este país no se puede dejar en manos de una persona que gastó millones en un cierre de campaña sabiendo que no tenemos dinero; no vamos a permitir que nos arrebaten el sueño de un mejor futuro ", fueron las palabras del también abogado que aseguró más de una vez en su discurso que 'Lo bueno volverá' al país si él llega a la Presidencia.

"La gente no olvida los buenos tiempos que vivimos, este 5 de mayo con su voto lo volveremos hacer, porque el país ya no aguanta más de lo mismo", agregó.