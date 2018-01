Roux no tiene planeado visitar a Martinelli en Miami

lunes 22 de enero de 2018 - 10:00 a.m.

El nuevo líder espera poder unir a todas las personas y corrientes políticas que le adversaron hasta antes de las elecciones

Tras el triunfo, el nuevo presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, aseguró que cumplirá con su rol de oposición, ante un gobierno que le ha fallado al pueblo en todos los aspectos.

Roux reconoció el liderazgo que ha tenido el exmandatario Ricardo Martinelli, pero señaló que por el momento no tiene planeado viajar a Miami a reunirse con el exgobernante.

Además, Roux dijo a TVN que espera poder unir a todas las personas y corrientes políticas que le adversaron hasta antes de las elecciones.

Última conversación

En la última visita de Roux a Martinelli, detenido en una cárcel Federal en Miami, la cuenta de twitter del exmandatario no solo acusó de traidor a Roux, sino de chantajes.

‘Rómulo vino a ofrecerme que si no corría para la presidencia de @CaDemocratico podía haber la posibilidad de eliminar procesos en mi contra. Le dije que no! Saldré de este infierno e iré a Panamá. Rómulo me traicionó ‘, fue el mensaje que se posteó en la cuenta de Twitter del expresidente.

Ayer, el 95% de los 2 mil 491 convencionales de Cambio Democrático (CD) acudió a votar en las elecciones para elegir los 15 cargos de la junta directiva que controlará el partido por los próximos 5 años.