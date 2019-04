Roux espera poner al deporte en Panamá en el sitial que se merece

"Es mi compromiso de colocar al deporte en el sitial que se merece. En Panamá, el deporte se ha manejado como un botín político, por eso hay que sacar a la política del deporte", señaló el candidato panameño en un conversatorio con atletas y dirigentes deportivos en las oficina del Comité Olímpico de Panamá (COP).



Una de las promesas deportivas de Roux es precisamente sacar la política del deporte y es por eso que presentará un proyecto de ley para que sea ilegal que los miembros del Gobierno y autoridades electas sean parte de la junta directiva de las federaciones.



Sobre las necesidades del deporte panameño, Roux señala que la falta de infraestructura y el mantenimiento de estas hace que los atletas panameños sufran mucho.



"Los estadios e infraestructura solo sirven para cortar cinta y para que el presidente vaya y haga su show. Pero luego de eso se olvidan del mantenimiento. El Gobierno debe estar comprometido con ese mantenimiento para que esos coliseos se mantengan bien para que los atletas lo utilicen", indicó.



El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), del posible gobierno de Roux, apostará a todos los deportes, entre ellos los no tradicionales, y a su vez será un ente técnico que trabaje para ese sector.



"Sabemos que el béisbol y el fútbol son los más tradicionales en Panamá, pero recuerdo que antes éramos buenos en baloncesto y en boxeo, entre otros deportes no tradicionales como equitación, artes marciales, tenemos que apostar a esos deportes", apuntó.



Por el momento el candidato presidencial no tiene nombres para su posible director de Pandeportes, pero si dejó claro que tiene el perfil que debe tener. "Tiene que ser comprometido, ojalá sea un atleta" "que tenga la capacidad de administrar" y "que no sea un político", argumentó Roux.



Sobre el tema de que si elevaría Pandeportes a Ministerio o Autoridad, Roux advierte que los más importante es que no se politice.



"El problema de los ministerios es que acaba siendo más político que cualquier otro ente. Para mí Pandeportes debe ser un ente técnico, alejado de la política y que nos permita tener continuidad, que es uno de los más grandes problemas que tenemos en el deporte, que cada cinco años hay un librito nuevo", comentó.



Intentará, de llegar a la Presidencia, que Pandeportes salga del paraguas del Ministerio de Educación y que se trabaje para el deporte y no para ciertos sectores políticos.



Rómulo Roux, hasta ahora, es segundo en los sondeos previos a los comicios electorales panameños, solo por debajo de Laurentino "Nito" Cortizo, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).



El torneo electoral panameño se llevará a cabo el 5 de mayo.