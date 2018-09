Roux y Blandón llaman plagiador a ‘Nito' Cortizo

jueves 20 de septiembre de 2018 - 12:13 a.m.

El candidato habría usado un fragmento del discurso del presidente de México

POLÍTICA

Leña del árbol caído, esto es lo que ha hecho el aspirante a la Presidencia por CD, Rómulo Roux, y José Isabel Blandón, precandidato al mismo cargo, pero por el panameñismo, luego de conocerse que Laurentino ‘Nito' Cortizo, pudo haber plagiado parte de su discurso de triunfo el domingo en las primarias del PRD.

Se trata de la polémica frase ‘no robar, no mentir y no engañar', fragmentos de principios incorporados en discursos del mandatario de México, Andrés López Obrador.

‘Quien tiene que responder es el señor Nito Cortizo, porque aquí hay un tema de valores y principios. Si voy a citar algo de otra persona, la cortesía elemental es citar a la persona, ‘tal como dijo fulanito' o ‘asumo como mío los principios de tal menganito'. Estoy de acuerdo que está prohibido robar y mentir al pueblo, pero también plagiar', dijo Blandón.

Por su parte, Roux manifestó que el eslogan del señor Cortizo no queda duda que es un ‘verdadero plagio. Es una copia, todos lo vimos. Eso nos preocupa, lo importante es que no podemos gobernar en base a eslóganes, tenemos que ser legítimos y reales'.

Respuesta

Entretanto, ‘Nito' Cortizo respondió a las críticas así: ‘siempre cópiese de lo positivo, si los gobiernos hubiesen aplicado estos tres principios, este país estuviera en otras condiciones'.

Dijo que esto viene de principios incas y de los mandamientos de la Biblia como el ‘no robarás'.

‘Por supuesto que estaba consciente de todo. Me gusta el efecto que ha tenido, porque trae a colación el tema de que si es más importante citar o el no robar y mentir que debe ser el norte de todos los gobiernos', señaló.

Con relación al comunicado del panameñismo contra el PRD, en que califican de dinosaurios a miembros fundadores y señalan que el PRD de llegar al poder ayudará solo a sus allegados, ‘Nito' reconoció que no se había leído el documento. ‘Lo único que he visto fue un meme, he estado contestando miles de chats que me llegaron tras el triunfo', aseguró el ahora candidato.