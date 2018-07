Rous Laguna se postulará como aspirante a diputada por el PRD

martes 17 de julio de 2018 - 10:31 a.m.

Esta tarde oficializará su candidatura

Bueno, muchos pedían nuevas caras en la política y nuevas caras se están lanzando al ruedo, aunque, no obstante, sí sean reconocidas en las esferas de la farándula criolla. Una de ellas es Rous Laguna, esposa del ex boxeador panameño Anselmo 'Chemito' Moreno quien esta mañana anunció que probará popularidad con la intención de convertirse en candidata a diputada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Laguna explicó que su postulación, correspondiente al circuito 8-8, la realizará a las 3:00 de la tarde de este martes 17 de julio en el mencionado colectivo político. ¿Qué tal?

En su cuenta de Instagram, la esposa del ex púgil dio el anunció y escribió el siguiente mensaje: "Las críticas no sirven de nada si no te atreves tú mismo hacer un cambio. Hoy me postulo para diputada por el circuito 8-8 por el partido al que pertenezco desde los 18 años. Juan Díaz, Río Abajo, Don Bosco, Parque Lefevre, y mi corregimiento San Francisco, nos vemos hoy en la sede del PRD a las 3:00 p.m.

Las elecciones internas del PRD para escoger a los candidatos oficiales para los diferentes puestos de cargo popular se realizarán el 16 de septiembre.