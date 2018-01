'Con Rómulo Roux vamos a perder', dijo Ricardo Martinelli desde la cárcel

Martinelli señaló que los miembros de Cambio Democrático deben llevar al partido a la presidencia en el 2019 y que con Rómulo Roux esto no se puede volver realidad.

martes 16 de enero de 2018 - 8:23 p.m.

Las elecciones del partido para la nueva junta directiva se realizarán el próximo sábado 21 de enero

En una reunión realizada por la nómina Martinelista en la provincias de Los Santos, el expresidente Ricardo Martinelli solicitó vía telefónica a los convencionales su voto para las próximas elecciones del partido.

"Con Rómulo Roux vamos a perder, yo les aseguró a ustedes que si me dan el voto, yo los voy a llevar a todos y cada uno de ustedes la presidencia de la República, yo no los voy a defraudar, nunca lo he hecho", aseguró el exmandatario.

