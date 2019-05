Rómulo Roux se reunirá con el TE para evaluar asuntos con los comicios

lunes 6 de mayo de 2019 - 3:02 p.m.

Indicó que evaluaran temas relacionados con el "manejo del dinero".

Dirgiéndose al país, Rómulo Roux le dio lectura a un comunicado como candidato y presidente del partido Cambio Democrático durante esta tarde., donde informó que en los próximos días se estará reuniendo con el Tribunal Electoral para analizar temas relacionados con los comicios.

Comunicado:

"Como candidato y presidente del Cambio democrático tengo el mandato y el deber de defender los votos de los ciudadanos en estas elecciones, posteriormente nos reuniremos con el tribunal electoral para hacer un análisis de los temas que nos han preocupado en estos comicios, incluyendo asuntos relacionados con el manejo del dinero. Lo haremos con la voluntad de mejorar y continuar fortaleciendo nuestra democracia"

"No hubiéramos logrado llegar tan lejos y no hubiéramos logrado llegar a tantos panameños sin el apoyo del país, sin el apoyo de Cambio Democrático, de nuestro equipo de campaña y de nuestras familias queremos resaltar nuevamente que lo votos que nosotros logramos como partido, que nosotros logramos con nuestra alianza son casi el doble de la membresía inscrita en el partido, lo que indica que nosotros logramos atraer e inspirar a muchas personas que no están inscritas pero que anhelan, que anhelaban que lo bueno vuelva con Cambio Democrático a Panamá".