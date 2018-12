Rómulo Roux, “nuestra alianza es con el Pueblo Panameño”

domingo 23 de diciembre de 2018 - 1:50 p.m.

Manifestó que "hay conversaciones"

Mientras que los partidos polìticos tienen hasta el 31 de diciembre para concretar sus alianzas de cara a las Elecciones Generales del 2019, el candidato presidencial por el Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, expresó que hay conversaciones.

“Solo mediante la consulta y el contacto con la gente es que identificamos sus problemas, sus prioridades y lo que buscan resolver, mi alianza es sobre todo con el pueblo panameño. Hay conversaciones y estamos tomando en cuenta todos los escenarios posibles”, manifestó Roux al ser consultado durante un recorrido por diferentes comunidades, en la provincia de Coclé.

El presidente de Cambio Democrático también criticó a la actual administración de gobierno. “Aquí dejamos un país en franco crecimiento, con obras en construcción y empleo para los panameños. Todo eso ahora es parte del pasado por la ineptitud y maldad de una sola persona. Aquí cada cinco años dos partidos se alternaron el poder y nunca cumplieron sus promesas, esta vez se unieron y fue peor, pero se venden como la mejor opción. Eso es una falta de respeto para los panameños”.

Roux dijo que no se descarta ninguna posibilidad, pero dejó claro que en los otros dos partidos grandes no hay posibilidad de alianza porque definitivamente no comparten la visión de país ni el ritmo de trabajo que Cambio Democrático ha demostrado puede ofrecer.