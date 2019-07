Robinson: ‘Dios me puso en esta curul'

martes 9 de julio de 2019 - 12:13 a.m.

El presidente del PRD advirtió que no era mentira que estaba incapacitado

El presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, mejor conocido como ‘El gato', sacó las garras ayer y, durante el periodo de incidencias, salió al paso de las críticas y advirtió que no era falso que estaba enfermo, por lo que tuvo que presentar incapacidad, para no asistir al pleno durante la primera semana, luego de instalarse formalmente la Asamblea Nacional (AN).

‘Yo no soy gente que me enfermo y de decirle al pueblo que estoy enfermo para no venir a trabajar. Soy un diputado de la provincia más lejana de Bocas del Toro, no estos que viven aquí, que cogen su carro y llegan pronto, es un gran esfuerzo que hacemos para estar aquí', con estas palabras abrió el parlamentario su intervención en el pleno.

El perredista agradeció posteriormente a todos los que oraron por su mejoría.

‘Si yo estoy aquí diciendo alguna mentira, el que está allá arriba la ve, así que no puedo mentirme yo mismo', replicó.

El perredista sostuvo que se trataba de un virus de niños, ‘yo le decía a los compañeros que cuando uno está más viejo uno se vuelve niño, yo no le deseo esto a ningún colega'.

Robinson recordó durante este período de incidencia la masacre en Bocas del Toro, por la llamada ‘ley chorizo', sin embargo, antes de cerrar su intervención, volvió a referirse a su padecimiento.

‘Yo no estoy aquí porque a mi le gusta estar aquí, sino porque Dios me puso aquí y le dio sabiduría al pueblo de Bocas del Toro para traerme aquí de nuevo y por siete periodos. A algunos les duele, así como a mi madre que vive en San Miguelito y que escucha las barbaridades que los medios dicen de mi porque no quisieran que siga aquí. Que hablen con Dios que es quien quita y pone, porque ese es el que me tiene en el día de hoy y es quien me seguirá apoyando en el gran trabajo como diputados', añadió.

Benicio Robinson había presentado una incapacidad del Centro Médico Paitilla en la que se detalla que padece rotavirus. La incapacidad fue otorgada del lunes 1 al 5 de julio, por el médico José Calvo.