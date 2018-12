Han robado y hurtado 478 vehículos en 2018

La ciudadanía pide a estamentos de seguridad perseguir el delito con fuerza hasta detener a los delincuentes

Los atracos por autos cada vez aumentan en el país, tanto que este año, hasta noviembre, según cifras de la Policía Nacional (PN), reportaron 256 robos y 222 hurtos.

Según este ente gubernamental, han logrado recuperar un total de 475 vehículos.

De acuerdo con el ministro de Seguridad Pública, Jonattan Del Rosario, ‘es sumamente importante que nosotros contemos con la denuncia ciudadana, generalmente cuando se dan el tema de hurtos de autos y que también son vandalizados para poder remover una radio, una computadora o pertenencia, generalmente son temas que están muy focalizados en zonas como Bethania y San Miguelito donde con un poco de colaboración ciudadana podemos detectar, hacer patrones, encontrar las horas en que se registra la incidencia y dasarticular estos pequeños grupos que se dedican a esa actividad'.

Del Rosario agregó que ‘al final tenemos ya cerca de 90 mil personas aprehendidas en cuatro años y medio de Gobierno y, por supuesto, van a ayudar todos estos nuevos sistemas de vigilancia que estamos incorporando al centro de operaciones, una serie de sensores de campo, pero necesitamos de la colaboración activa de los ciudadanos'.

Para José Cedeño, la Policía debe poner mano firme para evitar que los delincuentes sigan haciendo de las suyas, porque no es justo que las personas pierdan su auto que obtuvieron con tanto esfuerzo y sacrificio.

La Policía recomienda a los ciudadanos no estacionar el vehículo en lugares oscuros y solitarios, cerrar bien puertas y ventanas, no dejar artículos de valor visibles y no detenerse para recoger pasajeros desconocidos.