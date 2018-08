'Riviera Pacífica', un nuevo producto para los amantes de las playas 

Esta promoción tiene la intención de ser más competitiva a nivel exterior con el producto de playa

Un corredor de paradisíacas playas del Pacífico y las bondades de las infraestructuras hoteleras se concretan bajo una marca lanzada hoy por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), con el objetivo de atraer una mayor cantidad de turistas.

Se trata de la "Riviera Pacífica", una zona playera comprendida desde la península de Punta Chame, oeste de la ciudad de Panamá, hasta el poblado costero de Farallón, en la provincia central de Coclé, informaron autoridades durante un acto protocolario en un hotel del sector de esa zona.

El director de Mercadeo de la ATP, Enrique Sánchez, dijo que esta campaña a la que se ha denominado "Para playistas, no solo para turistas", se realizó en una alianza con siete hoteles y resorts que ofrecerán paquetes atractivos para los visitantes.



Señaló que la publicidad de esta marca se está pautando localmente en radio, televisión, prensa escrita, vallas y próximamente en medios digitales a nivel internacional.



Agregó que esta promoción tiene la intención de ser más competitiva a nivel exterior con el producto de playa, que es lo que más solicitan y buscan los viajeros de Norteamérica.



El administrador de la ATP, Gustavo Him, declaró que hay un mercado cautivo, y con el proyecto se consolida las necesidades que tenía la región, siendo ésta, la primera marca destino con que cuenta el país.



"Nuestro segundo Canal es el turismo, a pesar de que las cifras no están como quisiéramos, ha sido siempre la fuente de ingresos más potables del país y no ha dejado de crecer", declaró.



Junto con la estrategia, también se realizó la firma del Reglamento del Fondo de Promoción Turística Internacional y la juramentación de su Junta Directiva.



El Fondo, que se creó en 2017 a través de la Ley 9 sancionada por el presidente panameño, Juan Carlos Varela, es una fórmula público-privada que permitirá impulsar el desarrollo del sector en el país con estrategias de difusión gestionados a través de aportes del Gobierno Central y municipios.