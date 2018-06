Ríos contaminados, un problema que no acaba

jueves 7 de junio de 2018 - 12:01 a.m.

Toda clase se desechos van a dar a varios afluentes de la provincia de Panamá

PREOCUPACIÓN

Quizás muchos se llenen de enojo al ver gran cantidad de ríos contaminados, otros recordarán sus viejos tiempos cuando se bañaban en estos afluentes, sin temor a adquirir una infección, pero la pregunta es ¿qué hacemos para cuidar este preciado recurso natural?

Lo cierto es que de 498 ríos que hay en el territorio nacional, hoy día muchos se encuentran insalubres, porque están llenos de basura o tienen cualquier cantidad de desperdicios. Como prueba de ello se pueden mencionar algunos que están en la provincia de Panamá y que la propia ciudadanía lo ha reconocido: El río Juan Díaz, Tapia, Matías Hernández, Río Abajo, Curundú, Matasnillo y Quebrada Palomo.

Noria Iglesias, es una ciudadana panameña que mira con preocupación este problema. ‘No he visitado muchos ríos aquí en la capital, pero es notoria la contaminación', aseguró.

Iglesias resaltó que ‘Panamá es uno de los países con más ríos a nivel mundial y, normalmente, el agua no falta y no es nada cara, pues los panameños no sentimos que estamos en peligro. Soy una ahorradora de agua, yo diría que obsesionada, pero el resto de la gente no y solo hasta que el último río esté contaminado y no podamos beber agua potable, entonces haremos conciencia'.

Rita Spadafora, de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), explicó que la gente tiene que ser consciente que los residuos no son responsabilidad de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario o los municipios, sino del que los genera. Aseo y los municipios nos dan un servicio, que desafortunadamente pocos pagan y aún así la gente se queja. No existe justificación para que se utilicen los ríos como vertederos con el pretexto de que no les recogen la basura o que el servicio no es constante'.

Para el Ministerio de Ambiente, los ríos no contaminan, porque de acuerdo con el diagnóstico de la condición ambiental de los afluentes superficiales realizado por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud en conjunto con la institución, se establece que se pueden realizar actividades recreativas en torno al agua en todos los ríos y cuencas de Panamá en las partes altas.

Para los distritos de Panamá y San Miguelito, según el ministerio, se fortaleció la fiscalización y se ha controlado la sedimentación y descargas de efluentes.

‘El desafío de la basura, a nivel de las obras y proyectos, también se ha controlado producto de buenas prácticas de seguridad y salud ocupacional, sin embargo, las actividades humanas, generadoras del 85% del problema, no contaban con un instrumento de gestión apropiado para controlar la afectación de la basura', explicaron.

==215==========

CIFRAS

52

Cuencas hidrográficas hay en el país (34 que desembocan al Océano Pacífico y 18 en el Mar Caribe.