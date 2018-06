Ricardo Martinelli será extraditado en los próximos días

viernes 8 de junio de 2018 - 10:49 a.m.

Camacho, vocero del expresidente señaló que están preparados legal y políticamente para enfrentar lo que viene

El abogado Francisco Carreira aseguró que Estados Unidos aprobó la extradición del expresidente de la República Ricardo Martinelli.

No obstante, el abogado Sidney Sittón, miembro de la defensa legal de Martinelli confirmó que el ex presidente estaría llegando a Panamá el lunes, solo se estaría por confirmar la hora, según información que el ha llegado desde Washington. Además, falta definir si el ex jefe del Ejecutivo viajará en un vuelo comercial o chárter.

"Nosotros tenemos conversación permanente con autoridades en Washington DC y se nos confirmó que ya fue firmado el documento", declaró Sittón en TVN.

"Acabo de pedir a Washington que se nos estregue el aviso de entrega. Habíamos solicitado que Martinelli regrese en un vuelo comercial y no en uno privado", acotó Sittón.

Explico además que Panamá solicitó que se haga en un vuelo chárter, pero quien decidirá esto es el Departamento de Estado.

Por su parte, Luis Eduardo Camacho, miembro del Partido Cambio Democrático y vocero del expresidente señaló que están preparados legal y políticamente para enfrentar lo que viene.

Martinelli fue detenido el pasado 12 de junio en Coral Gables, Miami, en razón de una solicitud de extradición por las autoridades panameñas para que responda en su país de acusaciones por escuchas telefónicas.