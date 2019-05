Ricardo Lombana carga las pilas para las elecciones 2024 Ricardo lombana

lunes 20 de mayo de 2019 - 12:13 a.m.

Buscará que se incluyan los movimientos ciudadanos

El excandidato presidencial Ricardo Lombana aprovecha la carga de votos recibidos en las pasadas elecciones para tratar de cambiar las reglas electorales y se permitan los movimientos de participación ciudadana además de los partidos políticos como plataformas para impulsar un candidato.

¿Esperaba los resultados que obtuvo?

Desde el primer día que inició el movimiento, nosotros estábamos convencidos que había un sector de la ciudadanía sedienta de una alternativa nueva. Siempre estábamos seguros de la posibilidad de lograr lo que se logró. Cuando avanzamos mucha gente fue creyendo en esta posibilidad. Hoy yo puedo decir que estábamos seguros de que podíamos lograr mucho y creíamos que un sector importante apostaría por una propuesta nueva y que se diferenciara del resto de la oferta electoral. Hubo casi un 20% que apostó por eso.

¿Usted pensaba que iba a ganar las elecciones?

No, nunca hubo triunfalismo, no hubo ningún momento en que nosotros sentíamos seguridad de ganar. Evidentemente en las últimas semanas empezaron a salir simulacros efectuados en empresas y una parte importante se peleaba el primer puesto, pensamos que tendríamos la alternativa de dar la sorpresa. Pero tuvieron que ocurrir muchos votos silenciosos. Era como una apuesta para saber qué porcentaje de los votos serían de esta naturaleza pero siempre con los pies en la tierra.

¿Qué sintió cuando vio los resultados, se esperaba un tercer lugar o esperaba un segundo?

Nunca hubo un plan B con respecto a opciones electorales. Nosotros apostamos por el triunfo y creo que eso quedó claro en la ciudadanía. Desde el día uno que empezamos a recoger firmas fue con l idea de crear un movimiento ciudadano político nuevo. Se logró la candidatura y el movimiento nuevo, y una vez estábamos posicionados con esto nosotros apostamos a ganar. Metimos todo el esfuerzo, no se apostó a segundo o tercer lugar. No fue posible, pero al hacer el análisis post electoral es mucho lo que se ganó con el movimiento a nivel de fortalecimiento de la democracia e inédito. Porque es la primera vez que una candidatura independiente logra 370 mil votos.

¿Qué cambiaría de lo que hizo en esta ocasión tomando en cuenta sus intenciones de postularse nuevamente en el 2024?

Sí tengo intenciones de postularme. La decisión que hicimos no fue una para el 2019, es una de vida. Cuando tomamos la decisión consideramos que había espacio para nuevos actores políticos y se empezó un movimiento con pocas personas que hoy está posicionado como una alternativa y no hay ninguna razón para detener el movimiento en este momento. Todo lo contrario, vamos a hacer un balance de lo que salió bien, mal, en qué se acertó, en qué nos equivocamos y luego fortalecer el movimiento y su estructura y todo lo que tenemos que hacer desde ya para tener una vida políticamente activa a través del gran número de líderes que se han creado en este momento.

¿Creará un partido político?

Nosotros queremos que en Panamá se reconozca a los movimientos como vehículos de participación política como se reconocen en otros países y democracias mas sólidas. Nuestro primer envión será participar en las reformas electorales que se instalan en enero y lo primero que vamos a tratar es que se equipare la cantidad de votos. El 52% de los panameños no estamos inscritos en ningún partido pero somos minoría en donde se deciden las reglas del juego. Esa inequidad hay que cambiarla y vamos a proponer igualdad del voto de la ciudadanía con la de los partidos. Luego de ese cambio vamos a solicitar que se reconozcan los movimientos ciudadanos como vehículos de participación política y si esto no resulta poder articular los liderazgos nuevos en función del 2014.

¿Esos movimientos qué diferencia tienen de los partidos políticos?

En primer lugar equiparar las reglas para el que corre por partido e independiente. El que corre independiente tiene que tener la oportunidad de aliarse a una oferta electoral para distintos cargos y poder unificar colores y listas. Nosotros teníamos candidatos de diferentes colores y números y el Tribunal Electoral hizo cero docencia de esto. Lo del movimiento tiene que haber igualdad de derechos frente a la Ley. Por qué si yo quiero formar una organización con participación política que sea regional no es posible? Nos exigen tener presencia en las Comarcas. Qué me prohíbe postular candidatos? Aquí solamente si formas un partido político que tiene una cantidad de personas que recibe un subsidio millonario pueden hacerlo. Si el movimiento cultural, por ejemplo, tienen la oportunidad de hacer un movimiento político y postular dos o tres personas a la Asamblea Nacional, tiene que hacer un partido político para sacarlos adelante? Mi idea es proponer en la Comisión de Reformas Electorales en conjunto con nuestro movimiento, que se reconozcan los movimientos ciudadanos como movimientos políticos. Esa es la primera carta, pero hay otras. Estoy de acuerdo en que las estructuras partidistas o movimientos sean financiados por el Estado pero no con los montos en que se financia al política, deben ser más austeros.

Una de las principales motivaciones del elector era a una mejoría económica en el país. ¿Usted considera que si hubiera elegido como vicepresidente a un empresario, el resultado hubiera sido distinto?

Siempre hacia adelante se pueden hacer análisis. Es válido el análisis, habría que revisar en términos numéricos los candidatos que apostaron por transformar el sistema y conocer qué es lo que pasó. Ahora bien, está servida la mesa. Yo no quise modificar el argumento central. LA nómina estaba compuesta de dos personas que proponían reformas estructurales, y por eso estaba Guillermo Márquez para liderar el movimiento de reformas constitucionales por su experiencia previa y de manera exitosa. Propusimos al país que no podía haber un crecimiento económico sostenible sin modificar las reglas. Reactivar la economía no es tan fácil como aquellas propuestas que prometían poner dinero en el bolsillo de la gente, o poner dinero en la calle. Nosotros queremos que le vaya bien al próximo gobierno y vamos a ver cómo van a manejar la economía con las reformas estructurales que el país requiere.

¿Es verdad que hubo diferencias entre usted y Márquez antes de la elección? No, en absoluto.

========== ‘