Revulú en centro de votación con simpatizantes de Roux

domingo 12 de agosto de 2018 - 9:13 a.m.

"Aquí nadie puede hacer bulla, no pueden hacer esto, estamos en veda electoral", dijo el presidente de la Asociación de Delegados

Un revulú se formó hoy en la Escuela Gaspar Octavio Hernández, centro de votación donde el precandidato Rómulo Roux se disponía a votar. La trifulca se da luego que delegados electoral se enfrentaron con simpatizantes de éste que se disponían hacer bulla con una murgas.

"Aquí nadie puede hacer bulla, no pueden hacer esto, estamos en veda electoral. Aquí hay personas que cumplen y otras que no cumplen, entonces los que sí siguen la ley se molestan", decía molesto Fausto Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Delegados.

Los ánimos se calentaron cuando el ex diputado Gabriel Méndez, quien organizaba la murga manifestó insistió en hacer la bulla.

"Esta prohibido, eso es llamar la atención, no esta permitido y no lo voy a permitir", dijo Fernández a lo que respondió Méndez "no puedo gritar entonces. Estamos aquí recibiendo al próximo presidente de Panamá con una banda que se está ganando su dinero honradamente. Eso no está tipificado en nada ley, eso no existe que no puede haber música".