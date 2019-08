El reto de una selfi en sitios icónicos para festejar V Centenario de Panamá

lunes 12 de agosto de 2019 - 9:45 a.m.

La idea es que los usuarios recorran la Ciudad de Panamá de la mano de esta herramienta interactiva que combina competencia, diversión y aprendizaje

El hábito del selfi toma una nueva dimensión en el marco del V Centenario de la Ciudad de Panamá con una aplicación que reta ya a más de 12.000 usuarios a recorrer esta urbe única en Centroamérica en busca de 500 sitios históricos, y plasmar en una o varias tomas un instante para la posteridad.



Así la capital panameña, que celebrará este jueves los 500 años de su fundación como la primera ciudad en tierra firme del litoral Pacífico americano, queda convertida en un gran tablero de fichas dispersas que al encontrarlas muestran detalles y hechos, algunos conocidos y otros que han pasado casi desapercibidos por años.



"La aplicación para teléfonos inteligentes 'Panamá 500' deja ver cómo la nueva generación funciona con los móviles y cómo estos, a la vez, se relacionan con el pasado histórico, la gastronomía actual o la vida cultural", dijo a Efe su creador, el ingenio civil panameño César Kiamco.



La idea es que los usuarios recorran la Ciudad de Panamá de la mano de esta herramienta interactiva que combina competencia, diversión y aprendizaje, tres elementos primordiales para cualquier aficionado a los juegos virtuales.



"Panamá 500" agrupa medio millar de lugares considerados icónicos en 10 distintas categorías: arquitectura, arte y cultura, conocimiento, historia, deportes, monumentos, gente, barrios, naturaleza y gastronomía.



Entre esos sitios patrimoniales están emblemático Puente de las Américas, que atraviesa el canal de Panamá y fue inaugurado en 1962; el Papamóvil que usó Juan Pablo II en su visita en 1983, o el Comosa, el edifico más alto (22 pisos) en la década de 1970 pero que ahora palidece frente a los grandes rascacielos que bordean la Bahía de Panamá.



Junto a un grupo de 20 expertos en varias ramas, Kiamco armó la guía virtual con el apoyo técnico de la firma panameña Pixmat Studios.



La aplicación fue lanzada el 5 de octubre de 2018 para cualquier usuario de móvil, y en la actualidad contabiliza más de 12.000 descargas, 60.000 sesiones y 40.000 visitas a distintos lugares detectados mediante la geolocalización.



"Queríamos detectar que la gente estuviera geográficamente en el lugar, y una selfi más navegación GPS corroboraba la visita. Esos controles permiten a las personas acumular puntos, ganar medallas y situarse en un ránking por premios", como cuatro becas universitarias para optar por una licenciatura o maestría en diversos centros de estudios superiores de la ciudad, detalló el ingeniero.



Hay muchas personas, añadió, que han descargado la aplicación "pero no está visitando los sitios. Otras personas la bajan, pero son de países como Colombia, Costa Rica y hasta Estados Unidos".



La categoría más jugada es arquitectura, con un gran número de visitas al Museo de la Biodiversidad, el único proyecto en Latinoamérica del reconocido arquitecto canadiense Frank Gehry que se levanta en la entrada del Canal interoceánico y cuya fachada destaca a primera vista por sus brillantes colores.



La menos reconocida es el Lago Goofy, situado sobre las faldas de Cerro Azul, localizado a unos 40 kilómetros al este de la capital panameña.



La aplicación también invita a explorar la cultura popular al plantear el reto de una selfi junto al busto de Clara González, la primera mujer en obtener la licenciatura en Derecho de Panamá (1922), o a la estatua de Luis "Matador" Tejada, que inmortaliza un gol de chilena que valió el empate de la selección de su país con México en 2005.



Kiamco expresó que la iniciativa se enmarca dentro de las actividades por el V Centenario de fundación de la Ciudad de Panamá, y que la aplicación es un "regalo" para sus habitantes.



"Los 500 años de Panamá es una fiesta muy importante, Panamá ha jugado un rol decisivo en el tema de la globalización y se tenía que hacer algo transcendental, de ahí surge la idea de hacer un catalogo de la ciudad, con sitios para que la gente lo tenga de referencia" contó.



Kiamco reveló que los competidores serán los que aporten nuevos lugares que podrían ser incluidos en una versión 2.0 bajo la categoría "los otros 500 sitios", además de expandir el concepto a otras áreas del país después de la efeméride.



"Creemos que debería convertirse en el 'app' de la ciudad, que la gente cuando quiera saber un dato la use, y por qué no, que también sea una herramienta para educadores y hasta turistas", afirmó su creador.