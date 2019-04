Responsabilidad

sábado 13 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Jhony Mosquera, vocero de Transporte del Futuro, S.A. (Tranfusa) del área Norte, expresó que 300 conductores son fiscalizados para que no incurran en el alto cobro del pasaje y no compitan en regatas. Hasta el momento no se han reportado denuncias. Hay reglas internas que se tienen que cumplir. Los conductores tienen completo sus uniformes y con el nombre de las piqueras.