UNI se resiste a morir y seguirá buscando firmas

El colectivo no entrará en la contienda electoral de mayo del 2019.

miércoles 21 de noviembre de 2018 - 12:13 a.m.

El secretario de organización del colectivo dice que les falta 15,000 firmas de respaldo

El partido Unión Nacional Independiente (UNI) se resiste a perecer en el intento de acreditarse oficialmente como colectivo; su secretario de Organización, Juan Mckenzie, manifestó que pese a que no participarán en las elecciones generales del 5 de mayo, continuarán en la recolecta de firmas para llegar a esas 36,000 que necesitan para que el Tribunal Electoral (TE) los reconozca.

‘Nosotros vamos a seguir construyendo un partido que defienda realmente a la población, verdaderamente independiente de todo lo establecido históricamente, gente que arman un colectivo para repartirse un cake en vez de confeccionarlo para que la gente pueda participar', manifestó Mckenzie.

El activista señaló que no harán alianza con los partidos tradicionales, en estos momentos, violando leyes estatales solo para postular candidatos tal como lo han hecho otros colectivos en formación. ‘Donde estaría la seriedad establecido, yo no sé bajo que concepto se hizo y no voy a cuestionar esto, pero como partido pensamos que hay que ser coherentes con nuestros pensamientos, si decimos que somos independientes debemos mantenernos', señaló.

Se pudo conocer que varios de los miembros de UNI se han postulado como independientes para cargos de elección popular, los que según Mckenzie están apoyando fielmente.

Este colectivo ha cuestionado en reiteradas ocasiones el sistema de depuraciones de las firmas por parte del TE, incluso personas de su membresía se han encadenado y hasta su presidente, Iván Blasser, ha presentado Hábeas data para tener información exactas sobre sus firmas.

Según el Código Electoral, deberá recolectar 37,084 adherentes, que representa el 2% del total de los votos válidos emitidos en las elecciones generales de 2014. Mckenzie dijo que les falta alrededor de 15,000 firmas.