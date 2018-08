Reservas podrían afectar la igualdad

miércoles 1 de agosto de 2018 - 12:13 a.m.

Las féminas dicen que no se cumple con decreto de paridad Hasta ahora, menos del 50% de mujeres se han postulado

DESACUERDOS

Los espacios reservados para futuras alianzas que hicieron en su momento, las directivas de los distintos colectivos podrían afectar la candidatura a futuro de las mujeres que buscan postularse para algún cargo de elección popular.

Así lo consideran dirigentes femeninas aglutinadas en el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos.

Juana Herrera, miembro del PRD y presidenta del foro, señaló que esto de las reservas debe ser la excepción y no la norma ‘porque pueden llegar a decir, tengo un candidato y lo estamos reservando para otro candidato no candidata, entonces colocan a dos hombres y puede afectar la paridad, vamos a estar vigilantes'.

Para Elia López de Tulipano, fundadora del Molirena, las reservas sí afectan las candidaturas de las mujeres, ‘porque los partidos ¿para quién están reservando? Sino para gente que ya está y que no, necesariamente, son mujeres, a muy pocas se les ha reservado su espacio político, entonces tenemos los partidos con las mismas prácticas'.

Para López de Tulipano, ‘no hay un cambio real que indique que en esta contienda electoral de 2019 va a ser una oportunidad real para las mujeres, como para decir que alcanzamos el 50%. Se salvaguardan espacios para hombres y no para mujeres'.

La panameñista, Ada Romero, siente que actualmente en los colectivos ‘hay una dedocracia fuerte. Las reservas afectan, porque hay mujeres que vienen haciendo un recorrido y les truncan la oportunidad'.

Julia De Sanctis, secretaria general del foro y militante del Partido Popular, advierte que el decreto sobre paridad contempla que no importa si hay o no reservas, la paridad tiene que respetarse.

Excepciones

De Sanctis, por otro lado, pide a las dirigentes de los frentes de la mujer que no firmen la cláusula de excepciones que dice que si no hay mujeres para ser candidatas en un sector, se da el ‘play' para postular sin paridad. Salvo en los casos donde realmente sea necesario. ‘No queremos que se obligue a la Secretaría de la Mujer a decir y firmar la excepción que dice que no hay candidatas', señaló.

Las féminas ayer, en conferencia, sostuvieron que tanto las cúpulas de los colectivos como el TE no respetan el decreto de paridad, pues consideran que falta la formación real a las mujeres para que participen y se postulen.