‘Reservas de espacios no debilitan a CD ni al PRD'

domingo 22 de julio de 2018 - 12:13 a.m.

Vicepresidentes de los partidos dicen que las reservas no coartan la libertad democrática

ASPIRACIONES

Luego que varios miembros de Cambio Democrático (CD) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) mostraran su descontento por las reservas electorales que realizó sus respectivas juntas directivas, vicepresidentes de los partidos dicen que la medida se tomó para fortalecer los colectivos.

Miguel ‘Miki' Sierra, vicepresidente del PRD, es uno de quienes manifestó que, para lograr el triunfo en las elecciones de 2019, se necesitan hacer alianzas presidenciales con algún otro colectivo.

‘Si me voy a aliar con un partido para que apoye a mi candidato presidencial y nos sentamos a negociar y les pido el respaldo, y ellos nos preguntan, qué me ofreces a cambio y no tenemos nada que ofrecer, pues tiramos todas las posiciones a primarias, entonces se tranca la negociación', aseguró.

Sierra dice no entender la disconformidad, pues advierte que ‘el PRD llevó a primarias a más del 90% de las posiciones a nivel nacional'. Agregó que la mayoría de los circuitos reservados fueron sitios donde históricamente el PRD no gana.

Por otro lado, advirtió que ‘la ley electoral es incongruente porque a los partidos se les obliga a que desde ya presenten cuáles son las áreas en que iban a reservar para hacer alianza, pero las alianzas se hacen a finales de año, entonces todo lo que reservamos ahora lo hicimos bajo un supuesto'.

Protesta de varios CD

Luego de conocerse las reservas de los espacios en el CD, varias protestas se han dado fuera de la sede del partido, donde miembros bases denuncian que se les ha coartado la libertad de correr e, incluso, han amenazado con postularse por la vía independiente.

Uno de sus vicepresidentes, Edwin Zúñiga, explicó que hay lugares donde no hay ni una sola persona que se ha cercado a la directiva para decir que quiere correr.

‘No creo que se debilite el partido, aquí hay democracia. ¿Crees que si Rómulo Roux gana la Presidencia, ellos no van a venir a nosotros? ¿A dónde más van a ir, no pueden ir a otro partido, tienen que unirse. Además, no hemos hecho una política de abrir brechas profundas', dijo.

==317==========

PORCENTAJES

16 curules fueron reservadas en el partido PRD. El 90% de los cargos electorales fueron abiertos para las primarias.

46%

de los cargos de elección popular, en el partido opositor CD, fueron reservados.