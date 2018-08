¡No reelección! es lícita, pero grupos están divididos

miércoles 29 de agosto de 2018 - 12:13 a.m.

Se acusan al movimiento de utilizar el eslogan como catapulta

PRONUNCIAMIENTO

El Tribunal Electoral a través de un comunicado ayer advirtió que es permisible la campaña de la ‘No reelección', contrario a lo que algunos políticos advertían sobre que esta violaba la veda electoral.

‘Toda persona puede hacer campaña cívica, pero esta debe ser generalizada, sin identificar a ningún candidato o partido en particular, ya sea pagando o no', detalla el documento, al tiempo que agrega que en ‘el evento que estas campañas sean individualizadas en contra de algún candidato o partido, que esta no sea pagada'. La aclaración surge luego que la diputada Katleen Levy, hiciera un llamado a los magistrados del TE para que la campaña fuera regulada por considerarla campaña sucia.

Grupos divididos

Mientras, un grupo de la sociedad civil y candidatos independientes se apersonaron al TE para exigir un pronunciamiento sobre lo dicho por la diputada.

Los presenten forman parte del movimiento ¡No a la reelección!, lo que generó divisiones, pues algunos otros cívicos advierten que esta agrupación busca utilizar el eslogan de ¡No Reelección! para catapultarse en la política.

‘Somos la voz del pueblo pidiendo justicia y transparencia', dijo Linda Loo, precandidata en el 8-6, entretanto, Roberto Rodríguez, quien también aspira a un cargo de elección popular, dijo que ‘el objetivo es desplazar la politiquería y a los mercaderes del Estado'. Rodríguez dijo que nadie los financia como se menciona, salvo la ‘voluntad de todos los panameños que estamos cansado de la corrupción y el abuso a la Constitución'.

Manuel Murillo, dirigente de la agrupación y también precandidato, dijo que para tener organización en las calles se tuvieron que agrupar, pero que sigue siendo libre para el ciudadano.

‘El no a la reelección es un mensaje ciudadano, esto no le pertenece al movimiento, nosotros solo informamos a los ciudadanos. No estamos usando el grupo para catapultarnos. El que seamos precandidatos lo que estamos no quiere decir que somos oportunistas', manifestó.

Freddy Pitty, del grupo ‘Juntos Decidimos' y precandidato a diputado, contradijo estas palabras y aseguró que la campaña de ¡No reelección! no tiene dueño ni tiene un grupo que lo lleve al frente. ‘Es una expresión ciudadana, es una forma de canalizar el disgusto ciudadano por la forma en que se está haciendo política', manifestó el dirigente.

Pitty advirtió que un grupito de candidatos de ‘dudosa procedencia quiera catapultar su candidatura, aprovechándose de una campaña que ha tomado tanta fuerza no gracias a ellos, es deshonesto y está generando rechazo en los ciudadanos, que no se equivoquen'.