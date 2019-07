Recopilación de cuentos chiricanos tardó 10 años

domingo 7 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

Leidys Estela Torres hizo una investigación exhaustiva para la primera recopilación de estos cuentos

Escuchar los cuentos de tío tigre, tío conejo o tío sapo es una tradición propia de los campos panameños; que en algún momento los abuelos transmitieron de generación en generación y que actualmente, se han ido perdiendo o desvalorizando, dando paso a otras formas de entretenimiento, sin resaltar que estas narraciones transportan al oyente, a un espacio de relajación total en comunión con la naturaleza.

La doctora en Letras de la Universidad Nacional de México (UNAM), Leidys Estela Torres Samudio, oriunda de El Tejar de Alanje, Chiriquí, mediante una investigación exhaustiva de muchos años; decidió realizar la primera recopilación de cuentos de animales del folclor chiricano, recaudando de la colectividad un número de cincuenta cuentos tradicionales, para que no sean olvidados.

‘Mi inclinación por el folclor literario y especialmente, el folclor narrativo, nace de mi contacto en la niñez con una serie de narradores de mi pueblo; allí escuché los relatos de todo tipo que estos señores contaban en las tardes después de sus faenas agrícolas, enfrente de la casa de mis padres, que era la tienda del pueblo, donde se aproximaban a comprar sus víveres', rememora Torres Samudio.

De manera más formal, la inclinación por esta literatura folclórica nació en las aulas de la UNAM, cuando estaba en clases de la doctora, Mercedes Díaz Roy, estudiando una de las manifestaciones populares de la poesía como es el Romancero; dónde tuve que unirme a la teoría folclórica, regresando a mi pueblo en Chiriquí, para documentar la narrativa oral y poderla preservar e incluso transmitir a estas nuevas generaciones, que van perdiendo contacto con la vida misma al aproximarse al mundo tecnológico', resaltó.

La actual profesora de la Escuela de Español en la Universidad Autónoma de Chiriquí, reconoció el trabajo de la doctora Margit Frenk (UNAM), quien recopiló la poesía popular en México y fue quien orientó a Torres Samudio en su trabajo de tradición en su doctorado sobre temas folclóricos.

El cuentario más completo

El primer cuentario de animales lo publicó el INAC, que constituyó el segundo lugar del premio Ricardo Miró de 1952, cuyo autor es, Mario Riera Pinilla, contenía todos los tipos de cuentos, incluyendo los de animales, pero en una proporción mínima; todos recogidos en la provincia de Veraguas.

El segundo cuentario de relatos folclóricos es de la doctora, Dora P. De Zárate, cuyo título ‘Aproximación al cuento folclórico de Panamá', recogió cuentos de toda índole, pero de géneros maravilloso y el género de costumbres; de esta manera recoge parcialmente cuentos de animales, especialmente, de tío conejo, pero no de tío sapo, ni de tía garza y otras especies, detalla Torres Samudio.

La investigadora de la SENACYT y autora del libro ‘Cuentos de animales del folclor chiricano', lo considera el primer cuentario completo de relatos de este tipo en Chiriquí y en todo Panamá, dado que, los demás son parciales.

Un arduo trabajo

La escritora e investigadora nos detalló en exclusiva para El Siglo, que la recaudación de estos cuentos en la geografía chiricana le tardó diez años, donde ‘no solo recogí cuentos de animales, sino, relatos de otros géneros, ejemplo; leyendas, cuentos de costumbres, cuentos maravillosos; casos que también sirvieron para mi doctorado en la UNAM'.

La primera edición de su cuentario la tiró la Universidad Autónoma de Chiriquí en 2016, con apenas 100 ejemplares, debido a las limitaciones presupuestarias; la segunda edición fue en 2017, pagada por la misma escritora, con un máximo de 500 ejemplares y ahora en el 2019, se hizo un tiraje de mil ejemplares, apoyado por la SENACYT.

Como investigadora, la UNACHI le ha brindado una descarga horaria, como apoyo a su trabajo.

‘Todos los cuentos han sido transcritos, yo no he aportado absolutamente nada de mi estilo, no los he reescrito para crear una narración y plasmarlos en otro libro; sino que mi trabajo es escuchar detenidamente las grabaciones y para ello, nos hemos apoyado científicamente en un modelo de transcripción que ofreció, Paolo de Carvalho Neto, uno de los folclorólogos de mayor impacto investigativo en América Latina' enfatizó la doctora.

El texto folclórico de la escritora Leidys Torres, fue sometido a consideración del Ministerio de Educación (MEDUCA); con amparo en la Ley 35 de 2004, por la cual se aprueba la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; estas narraciones son parte de ese patrimonio que debe preservarse, documentarse y transmitirse, sobretodo a través de la enseñanza formal que le corresponde al MEDUCA.

Desde el año 2018 se inició ese proceso de divulgación con 170 estudiantes de cuarto año del colegio Francisco Morazán de David, donde se notó el interés de leer estos cuentos, comentó Torres.

‘En toda literatura nace la vida, pero la vida que está impresa en la voz del pueblo, es una vida que nos toca muy de cerca; de manera que, si los alumnos muestran animadversión por la lectura es quizás, porque no tienen en sus manos libros como estos que le dicen mucho más de la realidad en la que estamos inmersos', concluyó la doctora.

