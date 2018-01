Recomiendan a diputados CD rechazar a magistradas

martes 23 de enero de 2018 - 12:01 a.m.

Bancada asegura que seguirá firme e improbarán los nombramientos

PROCESO

Una prueba de fuego tendrán a partir de hoy los diputados del partido Cambio Democrático (CD) durante el proceso de ratificación de las candidatas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), esto luego de que se renovara la junta directiva de este colectivo político, el pasado domingo y resultara electo como presidente del gremio Rómulo Roux que ha sido cuestionado por supuestamente ser el ‘caballo de Troya' del partido Panameñista.

La intervención de los diputados de CD, tanto en la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales como en el Asamblea Nacional, es decisiva para las designaciones de Ana Lucrecia Tovar de Zarak y la fiscal Zuleyka Moore, en la CSJ, pues sin sus votos ni los del Partido Revolucionario Democrático (PRD) estas ratificaciones no podrían darse. El PRD ya dejó por sentado que se opondrán a la ratificación.

Si las bancadas opositoras mantienen su posición aunque la Comisión de Credenciales, integrada por dos miembros de CD, tres PRD y cuatro panameñistas se reuniera hoy, no tendría los votos para llevar la discusión de los nombramientos al pleno.

Sin embargo, si lograran llegar a votaciones en el pleno la ratificación de Ana Lucrecia Tovar de Zarak y la fiscal Zuleyka Moore, debería ser improbada a criterio de la sociedad civil.

De acuerdo con el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, los 25 diputados de CD deben mantener la posición de rechazar la ratificación de ambas letradas y que respeten las declaraciones que hicieron públicas hace un mes en ese sentido.

‘Esperamos que los criterios de la bancada de CD y del Partido Revolucionario Democrático no varíen para que el Ejecutivo tenga la oportunidad de nombrar a personas que sean más aptas para estos cargos', dijo.

Al igual que Fraguela, el abogado Ernesto Cedeño, recomendó a los diputados de CD mantenerse firmes por su propio bien en materia política, porque actuar contrario a lo que anunciaron en diciembre de 2017 les acarrearía la muerte política.

‘Si los diputados apoyan la ratificación de, aunque fuera, una de ellas perjudicarán sus aspiraciones electorales futuras', dijo.

Se mantendrán

Pese al temor de que al tener un nuevo líder, CD apoyaría la ratificación, la presidenta de la AN, Yanibel Ábrego, sostuvo que la elección del domingo 21 de enero no tiene nada que ver con la ratificación y que los 25 diputados que integran la bancada mantendrán su posición de no aprobar los nombramientos tal y como lo acordaron de forma pública.

‘Mañana, el jefe de bancada convocará a una reunión de los miembros, pero al día de hoy nuestra bancada se mantiene firme en no votar por ninguna de las dos designadas', precisó Ábrego.

Rómulo Roux, nuevo presidente del CD, también dijo oponerse a estas designaciones y aseguró que sus copartidarios no apoyarán a Moore ni a Tovar de Zarak.