Rechazan Embajada de China en Amador

sábado 15 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

POLÉMICA

Han surgido diversas reacciones, luego de que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, confirmara que Amador está dentro de los análisis para ubicar la sede de la nueva Embajada de la República Popular China.

Para Fermín Tomás Chan, presidente del Centro Cultural Chino Panameño, ‘nosotros somos panameños de ascendencia china y como panameños compartimos la nacionalidad y soberanía de nuestro país, obviamente hay personas que están de acuerdo, igual que personas que no estarán de acuerdo. Yo personalmente no creo que Amador sea el lugar para ninguna embajada, es mi opinión personal, no de la comunidad'.

Agregó que ‘yo creo que ese terreno de Amador tiene mucho significado para nosotros y yo creo que el terreno debe ser como dice para nosotros'.

También destacó que Panamá tiene áreas preciosas, muchos más accesibles, porque se sabe que para llegar a la Calzada de Amador a ciertas horas y a ciertos eventos no es fácil.

Este tema ha generado polémica, porque diversos sectores de la sociedad consideran ofensivo que otra bandera ondee en ese lugar.

Un grupo de ciudadanos ha convocado a realizar siembra de banderas este sábado 15 de septiembre en la Calzada de Amador de 4:00 p.m. a 5:00 p.m., en rechazo de que se construya la sede de la embajada en este lugar.