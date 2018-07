El TE ha rechazado 77 mil firmas a independientes

Los precandidatos buscan una forma para que no les rechacen sus firmas.

domingo 15 de julio de 2018 - 12:13 a.m.

Los preaspirantes a la Presidencia se encuentran disgustados por las depuraciones

CANDIDATURA

Un total de 77 mil 784 firmas les ha rechazado el Tribunal Electoral (TE) a los candidatos que aspiran a la Presidencia de la República, por la libre postulación.

Las cifras actualizadas de la entidad electoral, hasta el 9 de julio pasado, revelan que las cinco causales por las que más eliminan las firmas de los preaspirantes independientes es porque: Las firmas o el nombre no coinciden con la de la cédula, los ciudadanos (as) ya tienen una firma aceptada para el mismo candidato, la persona ya tiene una firma aceptada con otro candidato para el mismo cargo, su cédula no existe, entre otros factores.

Candidatos

Igualmente, la estadística refleja que al preaspirante presidencial a quien más se le han rechazado firmas es el ‘candidato del pueblo', Dimitri Flores, con 38 mil 731; seguido del ‘candidato chiricano', Gerardo Barroso, con 12,709. En tercer lugar se ubica la diputada independiente, Ana Matilde Gómez, con 12 mil 67 rúbricas; Miguel Antonio Bernal con cinco mil 39 firmas; Ricardo Lombana con cuatro mil 695 y en sexta posición está Pablo Garrido, mil 542.

Reacciones

El presidente de la Asociación Nacional de Independientes, José Luis Santamaría, propuso recientemente al TE que se incluyera un nuevo método de depuración de firmas, que consiste en aprobar que la huella dactilar del dedo índice, sea incorporada en la firma de respaldo al independiente.

Uno de los que apoya esta medida fue Flores, pues considera que es irresponsable de ellos pretender que las personas firmen igual a la cédula, ‘ni yo lo hago. No pueden pretender que una persona firme [igual] como lo hacía hace 20 años atrás'.

Flores explicó que se reunió recientemente con el TE para hablar sobre la situación, pues ‘me disgustó que me rechacen firmas a lo loco, esto nos afecta a todos los independiente y les dije, no nos pueden seguir rechazando firmas a lo loco, hasta que no adecúen el sistema o entrenen al personal. Esto es un esfuerzo sobrehumano, conseguir más de 100 mil firmas ha costado, para que vengan a quitarlas así por que sí'.

El candidato aseguró que ‘ellos no se prepararon y vamos a ir al Tribunal Electoral el martes a presentar un recurso de reconsideración'.