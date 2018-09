Reanudan audiencia contra Ricardo Martinelli por escuchas telefónicas

miércoles 26 de septiembre de 2018 - 8:51 a.m.

Asegura que no tuvo nada que ver con los ‘pinchazos', pues no participaba de reuniones del Consejo de Seguridad

Para este miércoles a las 9:00 a.m. está prevista la reanudación de la audiencia intermedia del proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por el proceso que se le sigue por el supuesto delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Hoy la Fiscalía y el acusador autónomo deberán presentar sus objeciones a las pruebas de la defensa, tendrá lugar en el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia.

Martinelli ha reiterado que no tiene intensiones de fugarse. Aseguró que no tuvo nada que ver con los ‘pinchazos', pues no participaba de reuniones del Consejo de Seguridad y ‘quien haya pinchado que le caiga todo el peso de la ley'.