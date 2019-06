Realizan allanamiento a Pandeportes

martes 4 de junio de 2019 - 8:08 p.m.

La Fiscalía realizó en marzo pasado una inspección ocular a las oficinas del Instituto Panameño de Deportes.

La Fiscalía Anticorrupción realizó este martes un nuevo registro a las oficinas del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en el manejo de fondos millonarios por parte de la entidad deportiva.



La diligencia fue practicada por la entidad investigadora ante la falta de colaboración de Pandeportes con estas investigaciones que efectúa el Ministerio Público de Panamá (MP), dijo a los periodistas la Fiscal anticorrupción Leyda Sáenz.



"El mensaje (con esta inspección) es que todas las entidades públicas, personas naturales, jurídicas están en la obligación de colaborar con el Ministerio Público, cuando el Ministerio Público requiera algún tipo de información", señaló Sáenz.



Destacó que en caso de que la información requerida no se brinde o se presentan evasivas, "tenemos una facultad legal de pedir una autorización a un juez (de Garantías) para efectuar una diligencia de allanamiento" como el practicado este martes en Pandeportes.



La Fiscalía realizó en marzo pasado una inspección ocular a las oficinas del Instituto Panameño de Deportes, sin recibir esa vez la respuesta que se procuraba obtener con dicha diligencia.



La Controlaría General de la República también se ha quejado acerca de que sus auditores no han recibido todo el apoyo por parte de la entidad deportiva, en las indagaciones para esclarecer las supuestas irregularidades en el manejo de fondos millonarios.



La polémica estalló a raíz de publicaciones de la prensa local según las cuales varios millones de dólares asignados entre 2014 y 2017 a federaciones de diferentes disciplinas fueron manejados de manera irregular por sus directivos, que son al mismo tiempo diputados o funcionarios del Parlamento.



En noviembre pasado, una auditoría preliminar de la Contraloría identificó el manejo irregular de más de 9 millones de dólares entre julio de 2014 y julio de 2018 en Pandeportes, dijo en esa ocasión el ente fiscalizador de Panamá.



"En esta primera fase de la auditoría se identificaron hallazgos que nos indican que aproximadamente más de 9 millones de dólares no fueron sustentados", aseguró el contralor general, Federico Humbert, que el 14 de noviembre de 2018 entregó un informe al MP.



Esa cantidad es "equivalente a casi 100 desembolsos, razón suficiente que nos obliga a realizar una auditoría exhaustiva para corroborar el uso y manejo correcto de estos fondos públicos", señaló Humbert.



El contralor ha comentado que se harán auditorías "factura por factura" a Pandeportes por esta posible malversación de fondos que puede ascender hasta 30 millones de dólares entre mayo de 2014 y 2017, según ha declarado a la prensa local.



"Entonces estamos aquí en aras de recabar todos los elementos de convicción y asegurarnos para acreditar la existencia de un hecho punible y la vinculación de las personas determinadas con ese hecho", indicó por su parte este martes la Fiscal Leyda Sáenz.



Sáenz detalló que "contratos, comprobantes de cheques, solicitudes (de fondos)" y "expedientes en general" se encuentran entre los documentos a revisar, pero guardó reserva sobre algunos datos de las pesquisas, o las próximas diligencias que se puedan efectuar, "por pura estrategia de investigación".