CD realiza elecciones distritales en la capital

sábado 9 de junio de 2018 - 2:12 p.m.

En los comicios que comenzarán a las 7:00 a.m. y culminarán a 10:00 a.m. tiene que haber un quórum de 406 convencionales

Se espera que mañana, alrededor de 817 convencionales de Panamá, ejerzan su derecho al voto en las elecciones distritales de Cambio Democrático (CD), que se desarrollarán en el Colegio José Dolores Moscote, en Parque Lefevre.

En los comicios que comenzarán a las 7:00 a.m. y culminarán a 10:00 a.m. tiene que haber un quórum de 406 convencionales para que dé inició, de no haber éste, las elecciones no serán valida, según denunció la dirigente de una de las nóminas, Mariela Jiménez.

"No sé de dónde inventaron eso, pero lo han hecho en varios de las elecciones distritales hasta ahora desarrollada. La actual Junta Directiva de CD hicieron este reglamento de elecciones internas pensando de que siempre iban a ganar y si no lo hacen invalidan las elecciones", indicó.

En estas elecciones se enfrentarán tres nóminas, una dirigida por el diputado Sergio Galvés, la otra de Carlos Verbeis y el ex vicepresidente de Panamá Arturo Vallarino. Jiménez se encuentra como secretaria de comunicación en la nómina de Galvés.

Ya se han realizado estás elecciones distritales en varios puntos del país, como en Colón y Herrera. Jiménez denunció que en estos dos comicios en particular han surgido varias irregularidades.