'Quiroprácticos están torciendo brazos y piernas', dice Gálvez en la Asamblea

martes 2 de enero de 2018 - 10:27 a.m.

La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró que "Si hay torcedura de brazos", hay "dossiers" por casos judiciales de diputados

El diputado de Cambio Democrático Sergio “Chello” Gálvez asegura que su voto en la Asamblea Nacional será contra la ratificación de las magistradas principales designadas por el Ejecutivo, pero advirtió que hay presiones a lo interno de la Asamblea para votar a favor.

Aseguró que están "los quiroprácticos están torciendo brazos y piernas" para dar la ratificación y nosotros (CD) no queremos esas clases de situaciones.

según Gálvez las magistradas designadas (Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak) son mujeres brillantes pero con vínculos con el Ejecutivo.

La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró que "Si hay torcedura de brazos", hay "dossiers" por casos judiciales de diputados que han ofrecido prescribir a cambio de votos para ratificar magistradas.

"Aquí en la Asamblea se puede todo, aquí no respetan Constitución, aquí no respetan leyes, no respetan separación de poderes, no respetan nada. Aquí se hace lo que el "matraqueador" quiere", enfatizó Rodríguez.