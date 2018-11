‘Quiero ser presidente de la República', dijo Gerald Cumberbach

domingo 25 de noviembre de 2018 - 12:13 a.m.

El alcalde de San Miguelito busca ser reelecto por la libre postulación.

ENTREVISTA

El alcalde de San Miguelito, Gerald Cumberbach, manifestó que no descarta postularse a presidente de la República, ‘todo dependerá de nuestro trabajo' y si logra la reelección que busca por la libre postulación.

Igualmente, Cumberbach dijo en el programa ‘Candidatos al Banquillo' que cuando tomó el municipio, las arcas de este estaban en ‘cero' por la mala administración de sus antecesores, pero que estas han ido mejorando paulatinamente gracias a su buena gestión.

‘La parte financiera la hemos mejorado significativamente, casi hemos triplicado los ingresos municipales, hoy San Miguelito recauda $18,000 dólares, históricamente jamás se había recaudado tanto. Además de los fondos de descentralización, manejamos un presupuesto de $30 millones, logramos pagar las deudas históricas que había con la Caja de Ahorro, eso era de $2 millones, lo pagamos en un año. Los funcionarios son mejor pagados, hemos comprado flota vehicular, instrumentos. Esta el gimnasio de boxeo, hemos hecho aceras y veredas, parecen cosas sencillas, pero son necesarias', manifestó.

¿Cuántas personas de Hosanna y familiares tiene nombradas?

La alcaldía tiene casi mil funcionarios trabajando, de mi iglesia es probable que hayan cinco.

¿Cómo quedó la investigación de la zarina Angélica Maytín?

Ese tema se cerró, así como otros casos que se me han cerrado por que no tienen sustancia, son casos políticos que me han levantado, pero ya me acostumbré.

¿Cuántos viajes ha realizado estando al frente de la alcaldía?

Creo que unos seis viajes de allí hemos traído cosas positivas como por ejemplo el Mercado Municipal central que ya se está terminando y hemos hecho acuerdo de intercambio mutuo.

¿Qué piensa sobre los señalamientos que dicen que personas con creencia religiosa no deberían gobernar?

No importa nuestro credo y nuestra relación, somos panameños, la Constitución nos faculta a todos para elegir y ser elegidos, yo creo que en la medida que más personas buenas se involucren Panamá crece, este es un asunto que debemos manejarlo alejado de esas fobias religiosas y los favoritismo hacía x o y religión.

¿Ha visitado en algún momento al expresidente y fundador de Cambio Democrático en la Corte Suprema de Justicia o en el Centro Penitenciario? Si, no, tal vez.

Si, recientemente

Piensa que el proceso que se le sigue a Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia, es: persecución, justo o político.

Político.

¿Aspira a otro cargo de elección popular? Si o no.

Sí, por supuesto

¿Cuál?

Mas adelante, si nuestro trabajo da buen fruto, a la Presidencia de la República.

¿Durante este gobierno, le fue difícil trabajar con los ediles de San Miguelito en el Consejo Municipal? Si, no, tal vez.

Tal vez.

Las denuncias y cuestionamientos que le han hecho a su gestión, durante todo este tiempo, podrían afectarle en su reelección Si, no, tal vez.

No.

¿Ha tenido acercamiento con el reportero que lo denunció? Si, no, tal vez.

No.

¿Estaría dispuesto a realizarse una declaración de bienes patrimoniales y publicarlos? Si, no, tal vez.

Si, claro.

¿Cómo califica la gestión del presidente Varela? Buena, mala, la peor de todas.

Mala, pues.

¿Aún forma parte del grupo de los leales a Martinelli, pese a que la era de Roux es la que preside en el CD? Si, no, tal vez.

Si.

¿Cómo califica la gestión hasta este momento del presidente de su partido, Rómulo Roux? Buena, mala, deficiente.

Deficiente.

¿Ha tenido acercamientos con el diputado Héctor Valdéz Carrasquilla? Si, no, tal vez.

No.