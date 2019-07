‘Quien critica el proyecto, no lo ha leído', dice la diputada Cano

domingo 21 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

El anteproyecto de ley busca dar identidad a los infantes muertos en el vientre de sus madres.

La diputada del partido Molirena, Corina Cano, defendió su proyecto de ‘identidad para bebés fallecidos en el vientre materno', al advertir que los que la critican son personas que no han leído este iniciativa legislativa.

‘El proyecto está dirigido a esos padres que pierden a su bebé en el vientre materno, ese padre que quiere guardar ese recuerdo de una mejor forma. Hoy día esos padres que quieren hacer sepultura de ese bebé fallecido en el vientre no tiene esa facilidad', indicó Cano.

La parlamentaria del Molirena advirtió que conoce a personas que han firmado documentos en que liberan al hospital de cualquier tipo de responsabilidad ‘y al final no pueden recuperar el cuerpecito, busco humanizar y concientizar y el proyecto lo único que busca es darle identidad, inscripción, no hay derechos sucesorales, no hay derechos patrimonial, solo el derecho a la identidad'.

Cano agregó que lo único que están dándole es ese derecho, porque no hay esa posibilidad ‘ahora si hay una mamá que no quiere, simplemente es opcional. Hay otros países que ya lo tienen. Tengo un par de madres que le han dicho, incluso, que iban a usar el cuerpecito para investigaciones científicas'.

Luz Aleida Terán, de la Alianza de Mujeres de Panamá, manifestó que le sorprende lo dicho por la diputada puesto que en Panamá, no hay prohibiciones para que un padre, reclame el cuerpo de su bebé.

‘Me da la impresión, porque en el Ministerio de Salud y los hospitales se lleva una bitácora de los casos de esta naturaleza, los padres están en condición de registrarlos, llevárselo y darle cristiana sepultura si fuera el caso', indicó Terán.

Agregó que le extraña que a la diputada ‘le hayan dicho que el personal de salud se niega y le dicen que es para investigaciones científicas, eso me parece una falta a los derechos humanos, por lo que la instó a presentar las denuncias sobre la ocurrencia de estos casos.

Por su parte, Celia Moreno, psicóloga y profesora en ciencias políticas, manifestó que, a su juicio, esta propuesta no es oportuna.

‘Lo que quiere es declarar el neo nato como persona para prohibir el aborto terapéutico que tiene en Panamá muchos años de existencia', manifestó Moreno.

A Gilma De León, presidenta de Fundagénero, le sorprende la presentación de este proyecto, habiendo tantas necesidades que tiene la familia y la mujer para llevar a la Asamblea.

‘Realmente siento que estamos desenfocados de lo que realmente nos corresponde al llevar al parlamento. Quizás se hacen promesas de campaña para ganar el voto, porque lo que vemos es que realmente no tienen proyectos para llevar al legislativo, salirse con una cosa como esta es sorprendente. Parece que no responde a la experiencia', dijo

Crear un registro civil a no nacidos va en contra de lo que se estipula que es una persona natural. Además, no dice que sea voluntario. Por otro lado, no dice a partir de cuando se considera que es un feto. Al final, lo que se busca es criminalizar a cualquier mujer que tenga un aborto espontáneo'.

