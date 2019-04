‘No queremos un divorcio entre el Ejecutivo y los empresarios ' Severo Sousa

lunes 1 de abril de 2019 - 12:13 a.m.

Presidente de conep habla del foro económico y de las propuestas que llenaron sus expectativas.

Los empresarios están muy preocupados porque dicen que en el próximo quinquenio no quieren vivir lo mismo que en este. La falta de comunicación con el Ejecutivo, alegan, está íntimamente relacionada a la situación de los sectores deprimidos de la economía. Alegan que el presidente toma sus decisiones en solitario. Por eso, ante la proximidad de las próximas elecciones están abriendo bien los ojos para escoger una persona que conozca sus inquietudes y sepa dar solución. Habla Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

¿Qué le da a entender esa negativa de asistir, no sabían de economía los candidatos?

Creo que sería muy lamentable que no tuvieran clic o empatía con los candidatos. Aún si no saben de economía se pueden preparar, preferiría pensar que no se pudieron preparar porque el pensar que no tienen clic con el sector empresarial nos llevaría a revivir la misma situación que estamos viviendo actualmente (con el gobierno de Juan Carlos Varela), el divorcio entre el sector público y sector privado organizado que es lo que en gran parte nos tiene como estamos. Si esto se va a seguir repitiendo mejor es que nos agarren confesados porque no se dónde va a parar el país.

¿Cuáles fueron los esfuerzos que se hicieron para acercar al sector con el presidente Varela?

Soy de los que dice que el presidente es gente sumamente ocupada, sabemos que tienen muchas cosas que atender antes que recibir a un presidente de gremio del sector privado. Sin embargo, también tenemos que entender que los presidentes de gremios no son temas sin importancia. No te puedes reunir todos los días con los presidentes de gremios pero sí hay que atenderlos. Nosotros hicimos ingentes esfuerzos para que el Presidente nos atienda, otros miembros del Conep también trataron de reunirse con él pero en ningún momento fue posible. En algunas ocasiones se nos prometió que nos íbamos a reunir pero nunca se dio.

¿De qué querían hablar con el presidente?

Hay cosas claras, hemos sacado proyectos con los ministros de las carteras que ejecutan, el Presidente no ejecuta. Sin embargo lo que queríamos era que enviara el mensaje a su gabinete y a la ciudadanía en general de que el sector empresarial tenía un papel en el Estado y que debía interactuar con este sector para sacar temas adelante, por ejemplo el tema fiscal hubiera salido más rápido si nos hubieran consultado. Demoró muchísimo porque era un diálogo entre el Ejecutivo y el Ministerio de la rama sin la intervención de los empresarios. El tema de cuál es la defensa de nuestros intereses en el tema financiero a nivel internacional, siempre ha sido muy complicada esa interacción con el gobierno y pareciera que tienen su propia agenda. Nosotros gozábamos de una flexibilización de crédito increíble, hoy en día es difícil. Nosotros veníamos también con el tema de las reformas constitucionales. Eso fue al principio cuando buscábamos el beneplácito del presidente para ir a la Asamblea y eso nunca se logró. Finalmente mandaron a la Asamblea la intención de una Constituyente que tampoco resultó en nada.

¿Cómo califica este gobierno?

Yo diría que este gobierno ha estado muy aislado, ha sido ineficiente en muchos sentidos pero creo que eso se ha debido al aislamiento que ha tenido. Por mucho que pregona del pueblo al final toma decisiones en concepto equivocado, porque como dice Pedrito Altamiranda el pueblo somos todos.

¿Las propuestas de los candidatos llenaron las expectativas?

Yo creo que tengo que destacar que hubiera sido mucho mejor que asistieran los 7 candidatos. Pero de los 4 que fueron, yo creo que fueron claros en los planes que quieren hacer. Tal vez no tuvieron tiempo para desarrollar las ideas pero sí para despertar el interés de los presentes en revisar los planes de gobierno de los candidatos para analizar sus propuestas. Hay un caso en el que se hablaba de la digitalización, desburocratizar la Dirección General de Impuestos, otros propusieron eliminar el control previo para agilizar los procesos. Eso lo último suena bien, aunque a algunos les preocupa, destrabaría el proceso con el gobierno y pudiera ser un buen paso.

Me imagino que el sector minero salió preocupado

Sí porque un candidato habló de nacionalizar la minería, y como bien comentó otro candidato, en ese tema el gran problema que ha habido es por la inseguridad jurídica.

El proyecto del tren Panamá – David, ¿cómo lo reciben?

Yo vengo del sector logístico y cualquier proyecto que tenga que ver con desarrollar el sector transporte, especialmente éste que pretende cruzar el Istmo, sería de vital importancia en el sentido de lo que va a acarrear para todas las provincias y para el transporte de carga vía tren. Ahora, que el proyecto sea bueno no significa que sea factible. Para eso se supone que se hizo el estudio de factibilidad, sin embargo, el sector empresarial aún no lo tiene. Hemos escuchado en qué consiste gracias a las publicaciones que se han hecho, pero ni siquiera a la entrega del estudio nos invitaron. Yo desconozco en que consiste ese documento. No entiendo en qué consistió el acto de presentación del Estudio sino lo muestran o lo suben a la red.

¿Usted cree que es un proyecto que debe ejecutar cualquier gobierno?

No, yo insisto en que hasta no ver el estudio de factibilidad, sobre todo las partes técnicas que los gremios correspondientes emitan su opinión, no se debería hacer una decisión definitiva.

Se reinicia la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con China, ¿ven factible que este gobierno lo firme?

Mi opinión personal es que aún hay mucho por discutir y llegar a un acuerdo que lo veo difícil. La próxima ronda es en abril y estaríamos muy encima de las elecciones. No recuerdo que una vez que se elija un presidente, en los dos meses de transición se firme el Tratado. Lo más que puede pasar es que se pongan de acuerdo entre las partes, porque puede ser provechoso si se hace balanceado, pero dudo que se vaya a firmar en este gobierno.

¿Ya decidió por quién va a votar?

No, cien por ciento no, tengo mi inclinación pero no estoy decidido.

========== ‘