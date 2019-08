"Querellantes preveen que sentencia del tribunal será un tigre con pies de papel"

lunes 19 de agosto de 2019 - 12:13 a.m.

El abogado piensa que se va a revertir el fallo que liberó a Ricardo Martinelli

El abogado Carlos Herrera Morán, representante legal de uno de los querellantes en el caso de escuchas telefónicas contra el expresidente Ricardo Martinelli da su postura con relación al proceso que interpondrán para revertir la decisión del Tribunal de Juicio.

Ustedes hablan de sospechas y dan a entender que hubo influencias externas, no se de qué tipo, que afectaron la decisión, explique…

Te voy a hablar con cosas concretas y no especulativo. Número uno, la señora Mayín Correa, quien fue jefa del juez, llegó a ese tribunal el día jueves la trajeron y la sentaron adelante. Tu veías la mirada reverencial del juez. En segundo lugar, un equipo de abogados de la defensa que se ha caracterizado por dilatar el proceso, que tenía 23 testigos, el 5 de agosto renunciaron a todos sus testigos porque ya sabían que ya se había cuadrado el fallo.

¿Qué pruebas hay de que se cuadró el fallo?

Te sigo diciendo, el día del fallo, el lenguaje corporal de los abogados de la defensa era de relajamiento. Cuando uno espera un fallo uno está tenso y nervioso, estresado, a ellos solo les faltaba jugar una partida de dominó. Estaban contentos y muertos de la risa en una situación tan estresante como era escuchar una sentencia.

¿Qué pasó entonces?

Ellos conocían lo que iba a ocurrir. Y lo digo en tu programa, te recuerdo que hace un mes y medio hablamos en uno de los recesos del juicio y te mencioné: este sistema no esta preparado para juzgar intocables, está preparado para juzgar a la hija de la cocinera, o al que se roba una caja de cerveza, pero no para los poderosos. Aquí se puso al descubierto esa realidad.

Se habló todo el juicio de una máquina Pegasus, ¿cuándo el fiscal presentó durante el juicio la compra del Pegasus?

Si se presentó.

Del Pegasus no.

El contrato del Programa de Ayuda Nacional (PAN), se presentó.

Eso era de la máquina M.L.M. Protection que se adquirió a través del PAN…

Era una máquina con una licencia de una empresa israelí que se adquirió.

Sí, pero ¿cuándo se presentó la compra o auditoría del Pegasus?

La última vez que se supo de esa máquina pinchadora se ubicó en el edificio Oceanía, y quién tiene oficina ahí? Ricardo Martinelli. Te digo algo, vamos al recurso de casación en la Corte y le aseguro al pueblo que vamos a revertir eso y vamos a mandar a este señor a prisión, de donde nunca debió salir.

¿Usted cree que fue buena idea sentar a Rolando López en el juicio para declarar?

Acuérdate que somos 7 querellantes y eso fue iniciativa del señor Rosendo Rivera.

Su testimonio no parece haber sido favorable para la fiscalía porque entró en contradicciones con el testigo protegido que no se pudieron aclarar…

Si hubo contradicciones, sobre todo frente a la laptop en la que se grabaron los archivos.

Explique por qué los dispositivos digitales tenían los sellos rotos..

Eso se dijo en la audiencia. El protocolo de cadena de custodia se implementa en Panamá en el 2015, esos elementos informáticos se recaudan en el 2014 cuando no había cadena de custodia. Esos elementos informáticos se utilizaron en la audiencia de los exdirectores del Consejo de Seguridad y se usaron, se manipularon. En tercer lugar dijo el perito que el mismo deterioro del curso del tiempo lo deterioró. Otra cosa importante, el principio de mismidad. Este principio es que lo que tengo almacenado aquí es lo mismo que se presentó durante el juicio, y eso lo reconocieron las víctimas. Qué hacían las conversaciones de esas personas en el Consejo de Seguridad? Es que Martinelli quería amedrentar a todos y tener el dossier de todos y lo reconoció en una entrevista en los medios de comunicación.

¿Por qué nunca presentaron esa entrevista en el juicio?

Los hechos notorios no necesitan prueba. Ese es un hecho notorio, es como si te digo Adelita Coriat es periodista, es un hecho notorio y no necesito llevar tu idoneidad. Además, eso lo reconoció el periodista que lo entrevistó.

Pero cuando le preguntaron a qué se refería Martinelli con el ‘dossier de todo y de todos' él respondió que no podía interpretar sus palabras..

Lo medular es que todos esos temas que adujo el tribunal de juicio oral, fueron debatidos en la Corte Suprema de Justicia vía amparo y todos fueron reconocidos que no hubo violación, y el tribunal de juicio oral se sale que hubo violación al debido proceso.

Se habla mucho de la admisión de pruebas, pero se debe probar la vinculación de las mismas con el acusado….

Es verdad, pero si a prueba ya se adentró al proceso debes valorarla que era el trabajo de los jueces. Pero no puedes decir que la prueba es ilegal, que la prueba es trasladada o que se hizo sin participación de la defensa. Eso no era el trabajo del tribunal, debían decir lo que dices, valorarla para saber si es contradictoria, si el testigo se contradice, su manifestación es contradictoria, no le veo valor, eso era.

¿Usted cree que el tribunal se valió de alguna influencia distinta al juicio para fallar de esa manera?

Si, estamos investigando. Nosotros a las 10:00 am del 9 de agosto tuvimos una reunión con la procuradora Kenia Porcell porque teníamos una información que estaba circulando y que ya ha salido en redes.

¿De dónde venía la información?

De una embajada. Hasta ahí te lo dejo. Muy seria.

¿Y en qué consistía?

En que había dinero de por medio.

¿Y por qué la procuradora no presentó una denuncia?

Porque estamos buscando las pruebas. Un $1.8 millones, el 9 de agosto, estamos buscando las pruebas.

¿En qué momento se hizo ese supuesto pago?

Entre el día miércoles y el día jueves de esa semana.

¿Supuestamente fue lo que se pagó a cada juez?, ¿es lo que quiere decir?

No lo tenemos claro, pero hay gente muy seria trabajando en esa investigación. Te lo digo con toda la seriedad profesional que me caracteriza.

========== ‘