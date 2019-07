Querellantes presentan último testigo en juicio a Martinelli por escuchas

Este miércoles se esperaba la comparecencia como testigo citado por los querellante del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), una de las supuestas víctima de las interceptaciones ilegales y a quien Martinelli acusa de haber "inventado" el caso en su contra, pero finalmente no llegó.



El abogado David Cuevas, defensor de Rosendo Rivera, un querellante y supuesta víctima de las escuchas y quien había solicitado la presencia del expresidente, explicó que Varela no recibió una boleta formal para asistir al juicio, que comenzó el pasado 12 de marzo.



El defensor informó que el pasado lunes Varela estaba dispuesto a declarar pero que debido a que se extendió el interrogatorio de otro testigo, el exjefe del Consejo Nacional de Seguridad Rolando López, no fue posible presentarlo en el juicio oral.



En la audiencia sí compareció como testigo el periodista de televisión Álvaro Alvarado, quien fue interrogado tanto por la querella como por la defensa.



En la audiencia, Alvarado se refirió a una entrevista que le realizó a Martinelli en mayo de 2014 en la sede de la Presidencia, en la que le consultó sobre las acciones que tomaría si algún diputado de su partido Cambio Democrático (CD) decidiera irse con el Partido Panameñista, de Varela.



"Le revocaría el mandato (...) yo tengo el dossier y el pedigrí de todos en este país", le contestó Martinelli, según relató el periodista, que se limitó a decir que no le podía dar interpretación a las palabras del expresidente.



El abogado Cuevas indicó tras la audiencia, que las palabras del testigo tienen relevancia, porque "Martinelli le decía que tenía el control de todo, la capacidad y los medios para controlar todo Panamá".



Una vez terminada la presentación de pruebas testimoniales de la querella, el Tribunal de Juicio Oral decretó un receso hasta el próximo lunes para iniciar ese día con la presentación de pruebas aportadas por la defensa técnica.



Martinelli, de 67 años y en arresto domiciliario desde junio pasado se dice inocente de los cuatro cargos imputados por el caso de las escuchas ilegales y peculado que lo enfrentan a una pena de hasta 21 años de cárcel.



El caso de las supuestas interceptaciones de las telecomunicaciones a políticos, empresarios, periodistas y líderes sociales lo abrió el Supremo panameño en junio de 2015, cuando Martinelli era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y por tanto solo la máxima corte podía investigarlo y procesarlo.



Martinelli, quien se fue de Panamá en enero de 2015 alegando persecución política, renunció al cargo de diputado regional apenas llegó a Panamá extraditado por EE.UU., en junio de 2018 por lo que su defensa pidió que el caso pasara a la Justicia ordinaria, lo que consiguió en diciembre de ese año mediante un recurso de amparo resuelto por el pleno del Supremo.