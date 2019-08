Querellantes afirman que no temen a amenazas de Martinelli

Hasta el 26 de agosto presentarán los recursos contra el fallo que declaró no culpable a Ricardo Martinelli.

miércoles 14 de agosto de 2019 - 12:13 a.m.

Se encuentran en preparación de recursos de acusación y anulación del fallo

Luego que se conociera a través de un medio internacional de la decisión de los abogados del exmandatario Ricardo Martinelli, sobre la posibilidad de que presenten recursos contra los querellantes, luego que el Tribunal de Juicio del caso ‘pinchazos' lo declararan ‘no culpable' de todos los cargos, los juristas querellantes y víctimas, advirtieron que ‘no temen a sus amenazas'.

Carlos Herrera Morán, abogado de uno de los denunciantes de Martinelli, indicó que ‘ellos andan en esa política de querer amedrentar a las víctimas, exfuncionarios y la procuradora de la nación, pero déjenme decirles que ellos deben esperar que se escriba el último capítulo en esta lucha y aquí hay dos asaltos más, dos recursos más que pondremos y esos recursos pueden revertir la decisión y mandarlo para donde jamás debió salir, a la cárcel, así que [Sidney] Sittón y su grupito de abogados, escuchen bien, dejen de estar amenazando y faltando el respeto aquí a muchas gente'.

Herrera Morán hace referencia a lo declarado por Sittón, abogado del exgobernante, quien advirtió que recusarían a las víctimas. El abogado además puntualizó que interpondrán un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y uno de anulación ante el Tribunal Superior de Apelaciones, una vez se dé lectura a la sentencia el próximo 26 de agosto.

Según informaron, se coordinarán con el Ministerio Público para presentar los procesos.

Balbina Herrera, víctima dentro del caso, señaló que con Martinelli se enfrentó cuando era presidente de la República ‘y ten la plena seguridad que ni él ni sus abogados nos intimidan en estos momentos, eso se llama hostigamiento, no solo a través de sus pronunciamientos sino sus redes sociales. No le tenemos temor a él, porque total a nosotros no nos protegen'.

Proceso

El abogado Carlos Herrera (hijo) advirtió que entre fiscalía y querellantes pueden interponer siete recursos distintos ‘cada uno puede interponer el recurso más conveniente. Tenemos que discutir cuál es el más conveniente. El recurso de anulación plantea la posibilidad que se repita el juicio con las mismas pruebas'.

Testigo protegido

Juicio. Balbina Herrera dijo que la esposa del testigo protegido le ha dicho que desde Panamá lo mandaron a buscar, pues están en EE.UU. ‘Nosotros estamos llamando la atención al Ministerio de Seguridad, Ministerio Público y la Policía de que aquí no puede haber un segundo Vernon Ramos, porque aquí hay muchos sectores importantes involucrados en esto'.