Querellante cree que no le va a pasar nada al ‘loco'

lunes 18 de junio de 2018 - 12:13 a.m.

Rosendo Rivera dice que se trata de puro show y política

ENTREVISTA

¿Qué va a pasar con Ricardo Martinelli? La incógnita de si será condenado o lo salvará la Corte está en la mente de uno de los querellantes, su exabogado, Rosendo Rivera, quien asegura que no solo el presidente se enteraba de lo que hacía el Consejo de Seguridad, había más gente, dice. Subraya también el hecho de que la investigación actual abarca solo una parte del gobierno Martinelli, dejando por fuera los primeros años, cuando había una alianza con el panameñismo.

¿Usted cree que Martinelli busque un arreglo de pena?

Si hace un arreglo de pena estaría aceptando la responsabilidad del hecho y estaría en su derecho de hacerlo.

¿Ese es el norte de la defensa de Martinelli?

Te voy a decir algo. Hace aproximadamente 8 meses un abogado del señor Martinelli se acercó a las víctimas, nos dijo que tenía la intención de hacer un acuerdo de pena que contemplaba regresar a Panamá y asumir la responsabilidad. No había un acuerdo de facto, pero eran los primeros indicios de que Martinelli tenía la intención de volver. Nos dijo que padecía de cáncer como para ablandarnos. El abogado nos dijo que el cáncer era terminal, y en la diligencia de ayer el señor Martinelli habló de un posible cáncer. Pero en la documentación que aportan los médicos, que es llenar un formulario. En la parte que decía cáncer él mismo dijo que no. Se han tejido alrededor de Martinelli una serie de actos de tratar de vendernos la idea de que sufre de cáncer. Eso fue hace meses, ahora cómo vamos a creerle de que sufre de una presión arterial. Yo le decía a uno de los querellantes, que yo también soy hipertenso, y no me había tomado la pastilla, si la dejo de tomar me voy a sentir mal. Eso fue lo que hizo el señor Martinelli, se dejó de tomar la pastilla para hacer un show mediático. Afuera ya tenía sus simpatizantes, había toldos, agua, repartieron camisetas y me señalaron unas personas que estaban dando $30 y $40 para que vinieran a la ciudad.

Martinelli dice que es inocente...

Las evidencias demuestran que así no es.

Martinelli alega que se trata de una persecución política, ¿usted qué le responde?

Todos los que salen del gobierno y pasan a ser oposición van a señalar lo mismo. Esas mismas palabras las vas a escuchar de los panameñistas en el 2019, cuando salgan las bellezas que hizo este gobierno.

Si el Ejecutivo pudiera intervenir en la decisión de la Corte, sería insólito que la Corte no lo condene porque así, lo deshabilitaría políticamente....

Mi interés es que se sepa lo que ocurrió antes del 2012. La reunión que hubo entre Luis Eduardo Camacho y José Luis Varela fue para recordarle que Martinelli tiene la información del 2009-2012.

¿Revelarían esa información ahora?

Si te adentras al proceso verás declaraciones de personas que señalan que días después de las elecciones de 2014, los dos prófugos del Consejo de Seguridad, desarticularon la máquina pinchadora y el disco duro lo borraron. Lo que se investiga es una parte que supuestamente quedó, la otra parte, ¿quién se la llevó? Los dos prófugos o el presidente de entonces. Yo lo que creo es que Martinelli tiene mucha información de gente, que hizo que al final se sentaran estos dos y llegaran a un acuerdo.

¿Por qué no la ha usado entonces?

Porque hay una información que te puede proteger y la vas a usar en caso extremo. Puede ser que lo involucre a él mismo, pero si se ve obligado lo va a hacer. Yo pienso que eso fue lo que ocurrió con eso, ese show que han montado es para justificar que este señor, que el año que estuvo en Miami sin dolencias, ahora se enferma de todo.

Esa rigidez que mostró Mejía en la audiencia, ¿cómo se entiende entonces?

Yo creo que era para montar un orden dentro de lo que cabe. Los abogados trataron de victimizar a Martinelli en una parte que no le correspondía en ese momento, la audiencia no era para eso.

¿Usted quiere decir que si Martinelli era culpable por estos hechos, también lo es el actual presidente quien tenía una alianza con el gobierno del 2009-2011?

Exactamente. Él y todos los jefes del Consejo de Seguridad, hay jefes de la entidad que simplemente no los llamaron, no les dio la gana.

¿El Ejecutivo está interviniendo en este proceso con los magistrados de la Corte?

Yo pienso que desde el día uno. No me cabe la menor duda que el presidente de la Corte tiene las manos metidas en este caso.

¿Hasta qué punto puede llegar la injerencia del Ejecutivo con los magistrados de la Corte?

Solamente pueden pasar dos cosas, culpable o inocente. El arreglo de pena le corresponde al fiscal y el juez de garantías. El acuerdo sería decirle a todas los seguidores de Martinelli que se equivocaron en creer en él, y él esta jugando a la política. Por otra parte, podría correr el riesgo hasta el final del proceso a ser condenado.

¿Qué siente cuando ve a Martinelli a la cara?

Nada, él en lo profundo sabe que a pesar de que somos adversarios, hemos conversado.

Cuando se vieron en la Corte por primera vez, ¿lo saludó?

El no saludó a nadie, la única expresión de cariño que mostró, yo pienso que fue de burla como lo ha hecho desde que pisó Panamá, fue a Balbina (Herrera) que le tiró unos besos. Dijo que venía a ver el mundial.

¿Martinelli es un hombre de mentiras?

Si, por ejemplo, el cáncer que dijo padecer, que era terminar, era para ablandarnos a nosotros.

Usted es el único querellante que reclama una indemnización económica de más de $900 mil, ¿de dónde sale esa cifra?

El aspecto legal de eso, es que el Código Procesal Penal, exige luego de que se da la acusación a hacer tres cosas: o te adhieres a la querella, o a la acusación del fiscal, o presentas una indemnización por daños y perjuicios o una querella autónoma. Una de esas opciones tenía que tomar o dos juntas, en este caso opté por las dos últimas.