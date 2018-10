Querellan al director del HST y médicos por muerte de joven

miércoles 17 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

El abogado Víctor Orobio presentó la denuncia ante el MP. Los familiares exigen justicia

PROCESO

Una querella criminal contra el director médico del Hospital Santo Tomás (HST), Ángel Cedeño, un médico ginecólogo y obstetra, su asistente, instrumentista y enfermeras, fue presentada ayer ante el Ministerio Público por el abogado Víctor Orobio, por el presunto delito contra la vida e integridad personal (homicidio doloso), en perjuicio de Kathiuska Sarahi Matos Blandón.

La joven, a sus 21 años de edad, falleció en el HST tras una cesárea y salpingectomía. Su muerte fue el pasado 22 de mayo.

Orobio destacó que ‘lo que pasó con Kathiuska fue que estos médicos de forma irresponsable le realizaron una cesárea y cuando fueron a hacer la sutura le cocieron el intestino delgado y esto provocó una obstrucción al punto que ella no podía evacuar los alimentos ni las heces, esto trajo como consecuencia lo que se conoce como un (shock séptico), no es más que una infección que contamina todos los órganos al punto que cuando ella regresó al hospital, prácticamente era un parásito, no había forma de salvarla, porque ya sus órganos principales estaban comprometidos, que es lo que conocemos como una falla multiorgánica, al llegar al hospital prácticamente era un protocolo, pues ya estaba muerta'.

Agregó que ‘creo que esta impotencia tan grande, de que un ser humano vaya a un hospital público en busca de salud, de vida y encuentre la muerte por funcionarios irresponsables y por un director que no está vigilante de la preparación de conocimientos de su personal médico, de su recurso humano me parece que el Ministerio Público tiene una gran oportunidad de demostrar al país que más vale la salud de la población que este tipo de funcionarios que dan vergüenza y dan lástima que lo tengamos aquí'.

Han pasado casi cinco meses de esta tragedia y sus familiares esperan que se haga justicia.

Su madre, María Blandón, consternada por lo que pasó su hija expresó que ‘mi situación como madre es horrible, ver a mi hija en todas las esquinas y era una niña sana, estoy con mis dos nietos luchando y bueno le pido a las autoridades que hagan justicia y que se den cuenta que Kathy no es la única, hay personas que pasan por esto que yo estoy pasando'.

Ante la querella presentada, el doctor Ángel Cedeño, dijo que se dan más de 15 mil partos al año en el HST y más de 3 mil 500 cesáreas. ‘Todo procedimiento quirúrgico tiene algún grado de complicación, en nuestros medios es uno de los más bajos de América, menor del 3% y con consecuencias fatales prácticamente nulo. No estamos exentos que pase en cualquier procedimiento quirúrgico, una complicación', precisó.

Agregó que en este caso fue una cesárea un tanto difícil. La paciente requirió de doble transfusión, porque existía una condición ventrofijación (cuando el útero está adosado a la pared anterior).